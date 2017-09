Ana Marcela Cunha vence pela segunda vez a travessia de maratona aquática Capri-Nápoles, na Itália

Atleta recebeu um X-Trail para seu deslocamento no país europeu, em parceria entre Nissan do Brasil e da Itália / Divulgação

A ilha de Capri, na Itália, está entre os mais belos destinos do Mediterrâneo. Sem aeroporto, a única ligação com o continente é por meio de balsas. Mas somente para pessoas comuns. Para outros poucos, como a brasileira Ana Marcela Cunha, as braçadas são a melhor opção. A atleta do Time Nissan 2.0 conquistou, neste domingo (03) o bicampeonato da tradicional travessia Capri-Nápoles. A prova sofreu algumas alterações, devido às condições do mar, mas a baiana manteve o foco e cruzou a linha de chegada com 10m33s de vantagem para a segunda colocada.

Esta foi a segunda vez que Ana Marcela Cunha disputou a travessia. Na primeira, em 2014, a atleta do Time Nissan também conquistou o lugar mais alto do pódio. A prova, tradicionalmente, tem 36 quilômetros de extensão. No entanto, neste ano, o mar agitado fez com que todos os competidores fossem transportados de volta para Nápoles, onde um novo circuito foi montado. Os atletas fizeram oito voltas de dois quilômetros cada, no Golfo de Nápoles. Ana Marcela concluiu em 3h58m43s, enquanto a italiana Alice Franco cruzou a linha de chegada com 4h09m16s. O terceiro lugar ficou com a também italiana Ilaria Raimondi, que chegou 4m15s depois da compatriota.

Ana Marcela contou com o apoio da Nissan Itália, em parceria com a Nissan do Brasil, durante sua estada no país europeu. A atleta do Time Nissan 2.0, que em território nacional dirige um Kicks SL, teve um Nissan X-Trail à sua disposição enquanto esteve em solo italiano.

O resultado da 52ª edição da Capri-Nápoles se junta a outros importantes resultados alcançados por Ana Marcela nos últimos meses. Em julho, a nadadora conquistou o ouro nos 10 km de maratona aquática do Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, tornando-se a única no mundo a conquistar três vezes o título da categoria. Já no mês passado, garantiu o ouro, também nos 10 km, na etapa canadense do Circuito Mundial de Maratona Aquática, disputada em Lac Mégantic, e se tornou a maior vencedora de etapas da competição, com 17 títulos.

Time Nissan 2.0

O Time Nissan 2.0 é uma mescla de atletas em diferentes momentos de carreira, de nomes já consagrados a jovens promessas, para tornar a troca de experiências mais enriquecedora. Todos eles compartilham com a Nissan valores e atitudes como atrevimento, busca pela melhoria constante, respeito ao próximo, superação e pensamento de vencedor. A Nissan entende que os integrantes do projeto têm a estrutura e o acompanhamento de técnicos e especialistas para o treinamento, então, a empresa visa apoiar o crescimento profissional do lado de fora da área de competição e também a evolução pessoal de cada um.

O Time Nissan 2.0 é formado por 11 atletas de nove modalidades esportivas e pelo mentor Clodoaldo Silva, lenda do esporte com 14 medalhas em Jogos Paralímpicos, sendo seis de ouro. Este grupo reafirma um dos principais pilares da empresa, que é a diversidade. A equipe se divide em seis atletas olímpicos e seis paralímpicos – incluindo o mentor –, sendo seis homens e seis mulheres. O equilíbrio entre atletas com e sem deficiência reforça também o foco da Nissan em garantir mobilidade para todos.

Nissan no Brasil

A Nissan, uma das maiores fabricantes de veículos do mundo, está presente no Brasil desde 2000 e opera hoje com mais de 160 concessionárias em todos os estados do País. A empresa investiu R$ 2,6 bilhões na construção de seu Complexo Industrial próprio em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Esta unidade industrial foi inaugurada em abril de 2014 e tem a capacidade de produzir 200 mil carros e 200 mil motores por ano. Atualmente, a unidade industrial fabrica o Nissan March, o Nissan Versa e o Nissan Kicks, além dos motores flexfuel 1.0 12V e 1.6 16V.

Sobre a Nissan Motor Co.

A Nissan é um fabricante global de veículos de linha completa, que vende mais de 60 modelos sob as marcas Nissan, Infiniti e Datsun. No Ano Fiscal de 2016, a empresa vendeu 5,63 milhões de veículos no mundo, gerando uma receita de 11,72 trilhões de ienes. A Nissan desenvolveu, produz e comercializa o veículo 100% elétrico mais vendido do mundo na história, o Nissan LEAF. A sede global da Nissan, em Yokohama, Japão, gerencia operações em seis regiões: Ásia & Oceania; África, Oriente Médio e Índia; China; Europa; América Latina; e América do Norte. A Nissan tem uma força de trabalho global de 247.500 funcionários e tem sido parceira da fabricante francesa Renault, sob a Aliança Renault-Nissan, desde 1999. Em 2016, a Nissan adquiriu uma participação de 34% na Mitsubishi Motors, que se tornou a terceira integrante da Aliança - um grupo com vendas combinadas de quase 10 milhões de unidades por ano.

Para obter mais informações sobre nossos produtos, serviços e compromisso com a mobilidade sustentável, visite nissan-global.com. Você também pode nos seguir no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn e ver todos os nossos vídeos mais recentes no YouTube.

