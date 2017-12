América-MG anuncia contratação do atacante Rafael Moura junto ao Atlético-MG

Mesmo na véspera de Natal, a diretoria do América-MG não parou de trabalhar e aproveitou a data festiva para anunciar a contratação de um importante reforço para o ano que vem. O atacante Rafael Moura deixa o Atlético-MG e chega ao clube como aposta para 2018, quando o time voltará à elite do Campeonato Brasileiro.

O América-MG anunciou a contratação em seu site oficial e explicou que "Rafael Moura tem o perfil desejado pelo clube para 2018, com muita experiência e gols anotados na Série A ao longo da carreira". O atacante de 34 anos assinou contrato com a nova equipe até o fim da próxima temporada.

"Estamos muito felizes em passar para a torcida americana a notícia da contratação do Rafael Moura. Nossa diretoria está trabalhando muito firme na montagem do elenco e na busca da qualificação para a equipe em 2018. O Rafael Moura é um jogador experiente, que já jogou em vários clubes grandes e poderá contribuir para isso", declarou o diretor Marcos Salum.

De acordo com o cartola, a vontade de Rafael Moura foi definitiva para a viabilização do negócio com o campeão da última Série B. "O jogador quis vir para o América-MG e isso é importante para nós, porque mostra o quanto ele acredita no projeto que apresentamos."

Rafael Moura vem de uma temporada de pouco brilho com a camisa do Atlético-MG. Reserva de Fred, ele não teve as oportunidades que esperava e marcou somente dez gols nos 51 jogos que disputou.

No América-MG, ele defenderá sua décima equipe no futebol brasileiro. Revelado na base do Atlético-MG, o jogador vestiu ao longo da carreira as cores de Vitória, Paysandu, Corinthians, Fluminense, Atlético-PR, Goiás, Internacional e Figueirense.