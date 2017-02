Alvo do São Paulo, Hernanes fica fora de lista da Juventus na Liga dos Campeões

O meia Hernanes foi excluído da lista de inscritos da Juventus para a fase final da Liga dos Campeões. Sem espaço no elenco do clube italiano, o jogador ficou de fora da relação divulgada nesta quarta-feira, fato que anima o torcedor são-paulino, uma vez que o time brasileiro tenta repatriar o jogador.

O interesse do São Paulo por Hernanes ganhou força nos últimos dias. Com a falta de oportunidades para o jogador no futebol italiano, o time brasileiro fez uma proposta de empréstimo sem custos por uma temporada, com parte do alto salário paga pela própria Juventus.

A negociação por Hernanes não tem qualquer relação com Lyanco, que interessa à Juventus e pode fazer a equipe de Turim desembolsar até R$ 20 milhões para tê-lo. A possibilidade de o São Paulo repatriar o meio-campista ganhou força com a permanência dele no time italiano após o fim da janela para transferências na Europa, na última terça-feira.

A exclusão de Hernanes da lista da Juventus na Liga dos Campeões não significa que o jogador esteja acertado com o São Paulo, mas representa a falta de espaço com a qual ele vem sofrendo, além do fato de que o clube não conta com ele para a principal competição que disputa no momento.

São 24 jogadores inscritos pela Juventus para as oitavas de final da Liga dos Campeões, na qual a equipe pegará o Porto. Entre eles, três brasileiros: o goleiro Neto, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o lateral-direito Daniel Alves.

