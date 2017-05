Alunos do Maestro Heitor Villa Lobos ganham no basquete e conquistam medalha de ouro

Os alunos da Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobos conquistaram na tarde dessa segunda-feira (8) o primeiro lugar na modalidade de basquetebol, dos 32º Jogos Escolares Campo-grandense, realizado pela Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

A final, que aconteceu no Ginásio Colégio do Oswaldo Tognini, foi com a equipe masculina da categoria B, onde Heitor Villa Lobos fez 35 contra 21 da Ada Teixeira. No primeiro tempo, a equipe do Heitor fez 12 x 2, no segundo tempo os alunos da Ada Teixeira recuperaram o resultado e fizeram 11 contra 2.

No terceiro tempo houve um empate e as equipes fizeram 3×3 e no quarto e decisivo tempo Heitor Villa Lobos fez 18 pontos contra 5 e conquistou o primeiro lugar na competição, deixando Ada em segundo lugar.

Para o técnico da equipe, Júlio Cesar Carvalho de Souza, ganhar nos jogos municipais é esperança para bons resultados no estadual. “Estamos contentes com a vitória. Mesmo com treinos desde janeiro, não tínhamos garantia da conquista, e agora há uma esperança para as próximas competições”.

Na sexta-feira serão definidos os campeões da modalidade nas categorias A masculino e A feminino, a partir das 15h30.

Próximas competições:



Oswaldo Tognini (10/05) – 15:30 Masc. Cat.A N.S. Auxiliadora X Lino Villachá

Oswaldo Tognini (10/05) – 16:10 Masc. Cat.A Raul Sans de Matos X Blance dos Santos

Oswaldo Tognini (12/05) – 15:30 Fem. Cat.B FINAL (1º / 2º)

Oswaldo Tognini (12/05) – 16:10 Masc. Cat.A FINAL (1º / 2º)

Veja Também

Comentários