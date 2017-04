Alunos da Reme conquistam pódio em competição nacional de judô

Um grupo formado por cinco alunos de escolas da rede municipal, que integraram a delegação de Mato Grosso do Sul, conquistou as primeiras colocações, em suas respectivas categorias, no Campeonato Brasileiro de Judô-Região IV, que aconteceu em Brasília.

As alunas Vitória Hana dos Santos Aroca (-48 kg/leve), da Escola Municipal Valdete Rosa da Silva e Fantine Figueiredo Medeiros (+64 kg/pesado), da escola Professora Arlene Marques Almeida, foram campeãs da competição, em suas categorias. O aluno Keller da Silva Gomes (-53 kg/meio-médio) ficou na terceira colocação.

Já o atleta Ecio Almir Oliveira (-48 kg/leve), ex-aluno da Escola Municipal Santos Dumont, ficou com o título de vice-campeão, e Ryan Lucas de Oliveira Gonçalves (-34 kg/ meio-leve), também da escola Santos Dumont, conquistou o terceiro lugar. A quinta colocação foi para Matheus Sanchez Fagundes Matsumoto (-53 kg/meio-médio), da escola Professor Licurgo de Oliveira Bastos.

Os alunos competiram na classe sub-15 (13 e 14 anos) e disputaram com atletas de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Rondônia, além dos colegas do próprio estado e os adversários donos da casa.

Todos os competidores da Reme são oriundos de projetos desenvolvidos pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Secretaria de Educação (Semed), onde iniciaram seus treinamentos, orientados pelos professores Hilton Alves, da escola municipal de tempo integral Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista, Adriana Moura, da escola Professor Licurgo de Oliveira Bastos e Clayton Lee de Oliveira Rojas, da escola Santos Dumont.

Um dos destaques da competição, a aluna Vitória Hana, conquistou o tetracampeonato da competição e este ano foi convocada pelo Comitê Olímpico Brasileiro para participar de um treinamento de campo, devido ao seu resultado na última edição dos Jogos Escolares Brasileiros, garantindo sua vaga para o evento que ocorrerá em julho.

Talentos

Os projetos de esporte desenvolvidos pela Semed buscam promover o bem-estar e a saúde dos alunos, mas também lançam novos talentos, revelando futuros atletas.

Este ano o Deac está levando a 85 unidades escolares, 18 modalidades esportivas, atendendo 12 mil alunos. As aulas de futsal, vôlei, handebol, basquete, xadrez, tênis de mesa, atletismo, beach tênis, badminton, ginástica rítmica, ginástica artística, capoeira, judô, karatê, luta olímpica, taekwondo, natação e esportes paralímpicos serão oferecidas desde as séries iniciais do Ensino fundamental.

Para a secretária de Educação Ilza Mateus, os projetos esportivos também promovem uma mudança de comportamento nos alunos, que, segundo ela, se tornam mais responsáveis.

