Allegri festeja ter Cristiano Ronaldo 'em melhores condições' diante do Ajax

Massimiliano Allegri, técnico da Juventus, revelou nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, que espera o atacante português Cristiano Ronaldo em "melhores condições" para o jogo de volta diante do Ajax, da Holanda, nesta terça, em Turim, na Itália, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

"É certo que ele estará melhor fisicamente. Cristiano tem uma qualidade extraordinária, pois cresce muito nas partidas decisivas, com alta tensão. Felizmente poderemos contra com ele", afirmou Allegri, referindo-se ao astro português, autor de cinco gols - quatro nos últimos dois jogos - nesta edição da principal competição europeia.

O astro da equipe de Turim ficou de fora de três partidas pelo Campeonato Italiano - contra Empoli, Cagliari e Milan - após sofrer um estiramento na coxa direita durante a partida entre Portugal e Sérvia, no último dia 25, no estádio da Luz, em Lisboa, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020. Depois do jogo em Amsterdã, na última quarta-feira, também não jogou contra o SPAL, no sábado.

O treinador confirmou as ausências do zagueiro Giorgio Chiellini e do atacante croata Mario Mandzukic, mas não deu pistas sobre quem poderia assumir as vagas. "Amanhã (terça-feira) podem jogar Moise Kean, Paulo Dybala ou nenhum dos dois", revelou Allegri.

O empate por 1 a 1 obtido em Amsterdã não muda em nada o plano tático do time de Turim. "Temos de jogar com a mesma intensidade. Devemos respeitar o Ajax e estar lúcidos na precisão dos passes para conseguir chegar à semifinal. Vamos precisar de todos. Dos que estarão em campo, no banco e também dos torcedores", afirmou o treinador.

Allegri aproveitou para chamar a atenção de seus jogadores para que saibam entender os momentos distintos que serão apresentados durante a partida. E lembrou da vitória holandesa por 4 a 1 diante do Real Madrid, na Espanha, nas oitavas de final. "Eles atuaram melhor em Madri, talvez por estarem mais despreocupados. Teremos de ter uma boa apresentação física e, principalmente, técnica", completou.