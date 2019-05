Allan marca e Napoli vence SPAL fora de casa na antepenúltima rodada do Italiano

Sem mais objetivos importantes nesta reta final do Campeonato Italiano, o Napoli, garantido como vice-campeão, derrotou o SPAL, fora de casa, no estádio Paolo Mazza, em Ferrara, por 2 a 1, neste domingo, em duelo da 36ª rodada da competição.

O volante Allan, convocado com frequência pelo técnico Tite para a seleção brasileira, marcou um dos gols do time de Nápoles, que levou o empate em gol marcado por Andrea Petagna, mas chegou à vitória no final da partida com o gol do lateral-esquerdo português Mário Rui.

Tanto o Napoli como o SPAL apenas cumpriram tabela na partida deste domingo porque o time do técnico Carlo Ancelotti, com 76 pontos, não tem mais como perder o segundo lugar, e a equipe de Ferrara, 11º colocada, com 42 pontos, já não corre mais risco de ser rebaixada.

Quem ainda corre risco de queda é a Udinese, que, porém, está perto de escapar. O time de Údine derrotou o penúltimo colocado e já rebaixado Frosinone por 3 a 1, fora de casa, e subiu para a 16º posição, com 37 pontos. Está ameaçado, ainda, pois tem apenas dois pontos a mais que o Empoli, que ocupa a 18ª colocação e abre a zona do descenso.

O Empoli, aliás, conquistou um grande resultado neste domingo para permanecer vivo na luta contra o descenso ao derrotar a Sampdoria do artilheiro Fabio Quagliarella, nona colocada, por 2 a 1, fora de casa.