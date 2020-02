Alisson prevê problemas ao Liverpool em Madri: 'Atlético é difícil de ser batido'

Atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa e do Mundial de Clubes da Fifa e líder disparado do Campeonato Inglês, o Liverpool inicia nesta terça-feira a fase de mata-mata da competição continental com um dos desafios mais difíceis da temporada. O clube inglês joga em Madri, no estádio Wanda Metropolitano, contra o Atlético de Madrid. O goleiro brasileiro Alisson prevê enormes problemas ao seu time em campo.

"Nós sabemos que vivemos um momento especial na Premier League (Campeonato Inglês) e que estamos jogando bem, mas a Champions League (Liga dos Campeões) é uma outra competição. É um torneio mata-mata e qualquer vacilo pode ser fatal porque você não tem tempo para se recuperar. Iremos enfrentar o Atlético de Madrid, que já provou nas últimas temporadas que é um dos times mais difíceis de ser batido da Europa", disse Alisson.

"Acredito que serão duas partidas extremamente complicadas e a classificação será decidida nos detalhes. Precisamos manter o foco do primeiro ao último minuto na terça-feira para voltarmos para a Inglaterra com um bom resultado", afirmou o goleiro da seleção brasileira.

Na temporada passada, foi justamente no estádio Wanda Metropolitano que o Liverpool conquistou o título da Liga dos Campeões com uma vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham. Alisson comentou sobre a boa sensação de voltar ao local nesta terça-feira.

"É muito bom poder voltar ao estádio onde conquistamos um dos principais campeonatos da história do Liverpool. A gente sabe que os títulos são fundamentais na carreira do jogador e todo nosso elenco ficará marcado para sempre na história do clube. É legal poder relembrar aquela conquista porque foi uma campanha extremamente difícil. Amanhã (terça-feira) teremos outro grande desafio e espero que a gente consiga fazer mais uma boa apresentação no estádio", concluiu.

No último final de semana, Alisson se destacou na vitória por 1 a 0 sobre o Norwich, fora de casa, onde alcançou o 10.º jogo sem sofrer gol em 18 atuações no Campeonato Inglês. Na atual temporada, o brasileiro ainda não sabe o que é perder - em 25 partidas, obteve 22 vitórias e três empates. Nas duas únicas derrotas do clube no período (Napoli, pela Liga dos Campeões, e Aston Villa, pela Copa da Liga Inglesa), não estava em campo.