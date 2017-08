Alisson é titular, tem boa atuação e Roma vence Atalanta no Italiano

A Roma manteve a supremacia dos favoritos na primeira rodada do Campeonato Italiano. Neste domingo, jogando em Bérgamo, a equipe da capital teve uma atuação pouco inspirada, mas venceu a Atalanta por 1 a 0. Destaque para o goleiro brasileiro Alisson, que foi titular e fez boas defesas.

Atual vice-campeã, a Roma chegou aos mesmos três pontos da Juventus, hexacampeã italiana, e do Napoli, terceiro na última temporada, que venceram suas estreias no sábado com muita tranquilidade.

Diferentemente dos rivais, contudo, a Roma sofreu neste domingo. A equipe até iniciou bem e chegou ao gol da vitória aos 31 minutos do primeiro tempo, em bela cobrança de falta de Aleksandar Kolarov, recém-contratado do Manchester City. O sérvio cobrou rasteiro, por baixo da barreira, com perfeição.

Mas, depois do gol, o jogo mudou. A Roma se retraiu e não conseguiu sequer sair para os contra-ataques. A Atalanta, que tinha o zagueiro brasileiro Rafael Toloi entre os titulares, pressionou até o fim e criou boas chances, mas parou nos erros de finalização de seus atacantes - e na boa atuação de Alisson.

Titular em uma partida do Campeonato Italiano, algo que não ocorria na última temporada, quando atuava apenas nas copas, o goleiro da seleção brasileira foi seguro e salvou a Roma especialmente no final do primeiro tempo, ao defender boa cobrança de falta de Gomez, e no início do segundo, ao travar finalização de Petagna. Garantiu, assim, a vitória da Roma em sua estreia.

Na segunda rodada do Campeonato Italiano, no próximo sábado, a Roma vai receber a Inter de Milão. No dia seguinte, como visitante, a Atalanta buscará a reabilitação contra o Napoli.

