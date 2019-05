Alison e Álvaro Filho são campeões da etapa de Kuala Lumpur do Circuito Mundial

A dupla recém-formada por Alison e Álvaro Filho já começou a conquistar resultados relevantes. Neste sábado, os brasileiros asseguraram o título da etapa de Kuala Lumpur, um evento três estrelas realizado na Malásia, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia com a vitória na decisão sobre os norte-americanos Brunner e Priddy por 2 sets a 0, com parciais de 24/22 e 21/18.

A etapa malaia foi apenas o terceiro evento disputado por Alison e Álvaro Filho juntos. E o título garantiu aos brasileiros uma premiação de US$ 10 mil (aproximadamente R$ 39 mil), além de 600 ponto no ranking mundial. Eles terminaram o torneio invictos, com seis vitórias e apenas um set perdido.

"Nós queríamos muito esta vitória. A dupla dos Estados Unidos jogou muito bem no primeiro set, mas nós nunca deixamos de acreditar, nos mantivemos firmes em cada jogada. Jogamos com tudo que podemos, e já nos concentrávamos na próxima jogada", avaliou Álvaro Filho após a decisão.

Nas semifinais, Alison e Álvaro haviam encarado os alemães Walkenrost e Winter e os superado por 21/18 e 21/16. Na disputa pelo bronze, então, a dupla europeia voltou a perder, dessa vez para os norte-americanos Doherty e Hyden, que, assim, completaram o pódio.

A próxima etapa do Circuito Mundial será disputada em Itapema. O torneio no litoral catarinense é um evento quatro estrelas e está marcado para o período de 14 a 19 de maio. A competição também faz parte da corrida olímpica por vaga nos Jogos de Tóquio.