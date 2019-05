Alison e Álvaro Filho avançam às semifinais da etapa de Kuala Lumpur

Alison e Álvaro Filho serão os representantes brasileiros nas semifinais da etapa de Kuala Lumpur do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, um evento três estrelas. Nesta sexta-feira, eles venceram dois duelos e agora vão encarar no sábado os alemães Wlakenrost e Winter por uma vaga na decisão.

Nas oitavas de final, Alison e Álvaro Filho superaram os australianos McHugh e Schubert por 2 sets a 1, com parciais de 21/16, 19/21 e 15/12. Depois, nas quartas de final, derrotaram os turcos Giginoglu e Götepe por 2 a 0, com parciais de 21/16 e 21/12.

"A chave para as nossas vitórias foi a nossa comunicação. Alison e eu nos falamos a cada jogada, fomos construindo nosso jogo a cada ponto até conseguirmos o resultado. Nós estamos aproveitando o momento. Hoje conseguimos duas vitórias importantes. Amanhã será um novo dia, e vamos focar em um passo de cada vez", disse Álvaro.

Caso triunfem nas semifinais, Alison e Álvaro Filho vão encarar uma dupla norte-americana na decisão em Kuala Lumpur, pois o outro confronto dessa fase será entre duas parcerias dos Estados Unidos: Hyden/Doherty x Brunner/Priddy.

As outras duas duplas brasileiras que entraram em quadra nesta sexta-feira em Kuala Lumpur foram eliminadas logo nas oitavas de final exatamente para as parcerias norte-americanas que estão nas semifinais. André e George perderam para Brunner e Priddy por 2 sets a 1, com parciais de 21/18, 16/21 e 16/14. Thiago e Oscar foram batidos por Hyden e Doherty por 21/16 e 24/22.