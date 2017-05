Algoz de Sharapova, Bouchard avança em Madri com desistência de Kerber

Algoz da russa Maria Sharapova na rodada anterior, a tenista canadense Eugenie Bouchard ganhou mais uma nesta quarta-feira e avançou na chave do Torneio de Madri. Dois dias após eliminar uma ex-número 1 do mundo, ela desbancou a alemã Angelique Kerber, que retomará a liderança do ranking na próxima semana.

Kerber abandonou o jogo quando Bouchard liderava o placar com folga, com parciais de 6/3 e 5/0. Ela deixou a quadra com dores na região lombar e na perna esquerda após somente 57 minutos de jogo. Kerber sofreu sete quebras de saque e se encaminhava para levar um "pneu" no segundo set quando anunciou a desistência.

Mesmo dominando a partida com inesperada facilidade, Bouchard chegou a levar três quebras de saque, todas no set inicial. No segundo, a canadense não teve o serviço ameaçado. Com o resultado, Bouchard faturou a quarta vitória em seis jogos contra a atual número dois do mundo.

Como consolo, Kerber deixa Madri com a garantia de que retornará à primeira posição do ranking com os pontos somados logo nas primeiras rodadas. A alemã vai superar a norte-americana Serena Williams, que está afastada do circuito por conta de gravidez, na lista atualizada da WTA, na segunda-feira.

Bouchard, por sua vez, já pensa nas quartas de final, quando terá pela frente a russa Svetlana Kuznetsova. A canadense protagonizou um dos duelos mais aguardados de Madri ao enfrentar Sharapova, a quem havia chamado de "trapaceira", em razão do doping que suspendeu a russa por 15 meses.

Bouchard não apenas venceu Sharapova em quadra, eliminando a russa da competição, como também não poupou a rival de críticas em sua entrevista coletiva pós-jogo. Ela reafirmou suas declarações de que Sharapova deveria ter sido banida do esporte e revelou que diversas tenistas haviam lhe enviado mensagens de incentivo antes da partida, como motivação para o duelo.

Mais cedo, pela mesma rodada em Madri, Kristina Mladenovic derrotou Oceane Dodin em um duelo totalmente francês, por 6/2 e 6/1. Nas quartas de final, sua rival será a romena Sorana Cirstea.

Veja Também

Comentários