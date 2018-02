Alex Sandro marca, Juventus vence Torino e assume a liderança do Italiano

No clássico de Turim, a Juventus derrotou o Torino por 1 a 0, fora de casa, e colocou pressão para cima do Napoli, que ainda neste domingo receberá o SPAL pela 25.ª rodada do Campeonato Italiano. Isso porque o triunfo colocou o time alvinegro na ponta da tabela, com 65 pontos.

O Napoli aparece agora na segunda colocação, com 63, e precisa vencer o duelo que será disputado a partir das 11 horas (de Brasília) para retomar a liderança. O Torino está em nono lugar, com 36 pontos, a cinco de uma vaga para a Liga Europa.

O gol da vitória da Juventus foi marcado pelo brasileiro Alex Sandro, em um duelo que os visitantes foram superiores e justificaram a liderança na competição. Aos 34 minutos do primeiro tempo, o brasileiro aproveitou cruzamento da direita de Bernadeschi e mandou para as redes.

Alex Sandro, que tem como posição de origem a lateral esquerda, atuou como atacante no duelo deste domingo. Ele jogou aberto pela esquerda, com outro brasileiro, Douglas Costa, na frente pelo lado direito. Os dois ainda sonham com uma vaga na Copa do Mundo da Rússia.

Entre os dois brasileiros, no comando do ataque, o argentino Higuain passou em branco e deixou os torcedores da Juventus apreensivos. Logo no início da partida, o centroavante machucou o tornozelo direito em disputa de bola com o goleiro Salvatore Sirigu. Ele tentou seguir em campo após atendimento médico, mas minutos depois pediu a substituição.

A Juventus volta a campo no próximo domingo, quando receberá o Atalanta pela 26.ª rodada do Campeonato Italiano. O Torino buscará a reação no mesmo dia, contra o Hellas Verona, fora de casa.