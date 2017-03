Alemanha sofre primeiro gol nas Eliminatórias, mas vence e se mantém 100%

A Alemanha segue sobrando nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo da Rússia. Neste domingo, em partida disputada em Baku, a atual campeã mundial venceu o Azerbaijão por 4 a 1 e manteve os 100% de aproveitamento no Grupo C.

Apesar da derrota, a seleção da casa pôde comemorar um feito: "vazou" a Alemanha pela primeira vez nessas Eliminatórias. Em cinco jogos, a equipe de Joachim Löw marcou 20 gols e sofreu apenas um. O time tenta manter a boa média na competição em 10 de junho, quando recebe San Marino.

E, diante de tamanho embalo, a Alemanha começou melhor e abriu o placar aos 19 minutos após boa troca de passes: Hector recebeu de Draxler e cruzou rasteiro para Schürrle apenas empurrar para as redes.

O jogo parecia controlado. A seleção alemã seguia desperdiçando oportunidades até que, aos 30 minutos, Ismayilov fez boa jogada pela direita e tocou para Nazarov. Com calma, o meio-campo cortou Khedira, bateu no canto e marcou o primeiro gol sofrido pela Alemanha nessas Eliminatórias, para o delírio da torcida local.

A alegria, contudo, durou pouco. Apenas cinco minutos depois, Ismayilov tentou dar uma "caneta" na defesa, mas Schürrle lhe roubou a bola e tocou para Thomas Müller, que driblou o goleiro e marcou o segundo da Alemanha.

A partir daí, o jogo ficou tranquilo. Abatido com o gol sofrido, o Azerbaijão diminuiu de vez o ritmo e ainda viu Mario Gómez, de cabeça, ampliar ainda no primeiro tempo. Estava fácil. Já no final do jogo, após desperdiçar uma série de chances, a Alemanha fechou o placar com Schürrle, aproveitando mais uma passe de Hector.

Ainda neste domingo em jogo já encerrado por esta mesma chave, também jogando fora de casa, a República Checa massacrou San Marino e goleou por 6 a 0. Destaque para Vladimir Darida, meia do Hertha Berlin, que marcou duas vezes.

Com os resultados, a Alemanha se manteve na liderança do Grupo C, com 15 pontos. Já a República Checa foi a oito e está em segundo, com um ponto a mais do que o Azerbaijão e a Irlanda do Norte, que ainda neste domingo recebe a Noruega. San Marino, por sua vez, é o lanterna e segue sem pontuar no qualificatório europeu.

