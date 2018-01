Alemanha bate a Austrália e pegará Suíça de Federer na final da Copa Hopman

Angelique Kerber embalou a equipe de seu país a um triunfo por 2 a 1 sobre os donos da casa na última rodada do Grupo A - Foto: MARCA

A Alemanha é a segunda classificada à decisão da Copa Hopman, que está sendo realizada na cidade de Perth, na Austrália. Nesta sexta-feira, Angelique Kerber embalou a equipe de seu país a um triunfo por 2 a 1 sobre os donos da casa na última rodada do Grupo A. Com isso, os alemães pegarão a Suíça, de Roger Federer, na disputa pelo título.

O resultado levou a Alemanha a três vitórias, na liderança isolada do Grupo A, o que lhe deu a vaga na decisão. Antes de bater a Austrália, o time alemão já havia derrotado o Canadá e a Bélgica.

Número 21 do ranking, Kerber começou o dia passando por Daria Gavrilova, 25.ª do mundo, com extrema facilidade. Em dois sets, a ex-número 1 do mundo confirmou o favoritismo para fazer 6/1 e 6/2.

Só que na sequência, o favorito Alexander Zverev, quarto colocado do ranking, foi surpreendido pelo dono da casa Thanasi Kokkinakis, apenas número 209 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7/4) e 6/4.

A decisão, então, ficou para a partida de duplas, disputada em sets de quatro games. E com bastante dificuldade, Kerber e Zverev levaram a melhor sobre Gavrilova e Kokkinakis por 2 sets a 1, com parciais de 1/4, 4/1 e 4/3 (5/3).

Esta será a quarta decisão de Copa Hopman da Alemanha, que chegou a três seguidas entre 1993 e 1995, tendo perdido somente em 1994. Para conquistar seu terceiro título no torneio, o time terá que bater a Suíça, país que também busca o terceiro troféu, sendo o primeiro desde 2001, justamente quando Federer estreou na competição.