Além da Ginástica, Aulão de Verão terá 10 oficinas esportivas para população experimentar

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), promove nesta quarta-feira (13) o Aulão de Verão com oficinas de ginástica e a realização de mais 10 oficinas de esporte e lazer gratuitas na Praça Belmar Fidalgo a partir das 18h. Na ocasião a população poderá vivenciar modalidades dos Programas ‘Esporte e Lazer da Comunidade’ e do ‘Jovem Talento Esportivo’.

Serão realizadas aulas de ginástica, beach tennis, pilates, tênis de quadra, capoeira, funcional, futebol americano, ginástica artística, entre outras oficinas para a população vivenciar. Para participar basta ir de tênis e roupas de ginástica.

O objetivo segundo destacou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, é combater o sedentarismo. “Vamos oferecer diversas oficinas para adultos e crianças e quem sabe conquistar os campo-grandenses para a prática das atividades físicas combatendo assim a inatividade”.

Parceiros

A ação acontecerá a partir das 18h com entrada gratuita. Para a realização do evento, a Funesp contará com a parceria da Secretaria de Políticas para Mulheres (Semu) que fará divulgação sobre a importância de lutar contra a violência doméstica, o Instituto Sangue Bom e a Farmácia Lunia que farão aferição de pressão, teste de glicemia, bioimpedância e ainda entregará informativos sobre a doação de sangue, medula óssea e órgãos.