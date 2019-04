Além da Copa Truck, Capital será palco da Mercedes Challenge e primeira edição da HB20 Race

IMG_2347

Está aberta da temporada de eventos nacionais no Autódromo Internacional de Campo Grande, isso porque aconteceu na manhã desta segunda-feira (01), o lançamento da Copa Truck 2019 com a inclusão das provas Mercedes Challenge e a primeira edição da HB20 Race. Serão mais de 60 automóveis, entre caminhões e carros, nos dias 13 e 14 de abril.

Pela terceira vez consecutiva na Capital, a Copa Truck traz ganhos para a economia e para o esporte conforme destacou o Prefeito Marquinhos Trad.

“Ano passado quando finalizou a Copa nós já estávamos planejando o evento para 2019. Não é um evento simples, são necessários a colaboração de várias secretarias como: segurança pública, trânsito, esporte, cultura e turismo, infraestrutura e a controladoria do município. São três provas que movimentam pilotos de diversas regiões do pais em nossa Capital, além de cerca de 700 pessoas que acompanham esses atletas, aquecendo a economia, a gastronomia, motoristas de táxis e aplicativos, e o comércio”, frisa Marquinhos.

Elogiando a recepção, Vanda Camacho, organizadora da Copa Truck, comenta do envolvimento da cidade com a Copa Truck e anuncia nova prova.

“Quando estamos aqui nos sentimos abraçados e a cada ano aumenta o número de participantes assistindo as provas. E este ano, além da Copa Truck e da Mercedes Challenge trazemos mais uma categoria que está sendo lançada, que é a Hunday Copa HB20 Race, categoria de acesso para pilotos novatos. Assim serão três corridas no mesmo dia sendo transmitida ao vivo para todo Brasil”, diz Vanda.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) Rodrigo Terra, reforça a importância do projeto de utilização e captação de grandes eventos.

“Estamos trabalhando desde 2017 para a construção de um calendário de eventos no Autódromo e esse ano todas as grandes competições automobilísticas de âmbito nacional irão acontecer em Campo Grande, a Copa Truck, a Stock Car e a largada do Rally dos Sertões, além disso, temos o legado esportivo com atletas que correm no autódromo que foram incentivados com essa retomada”, avaliou.

Segurança

Preocupados com o acesso de entrada e saída do público em grandes eventos no Autódromo foi assinado, dia 18 de março, o Plano Integrado de Ação para Segurança Viária na Br-262 e o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Luiz Alexandre Gomes da Silva explicou o planejamento.

“A PRF tem um legado grande em grandes eventos a exemplo do Rio 2016 e o plano de segurança reuniu vários órgãos para que o acesso as provas no Autódromo aconteçam de forma tranquila tanto para o público como para o usuário da Rodovia. A campanha também faz parte da meta nacional de reduzir em 50% os acidentes no trânsito. Assim serão feitas intervenções próximas aos portões de acesso com cones, viaturas e a presença de agentes da PRF. Ao todo serão seis pontos de fiscalização e sinalização para evitar acidentes e garantir a livre circulação”.

O Plano é uma parceria com Polícia Rodoviária Federral (PRF), Polícia Municipal e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) construíram um Plano de Ação.