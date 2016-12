Aldo diz que Holloway recusou luta e indica disputar título interino nos leves

A luta entre José Aldo e Max Holloway, aguardada para o UFC 208, no Brooklyn, pela unificação dos cinturões dos penas, não vai acontecer neste evento. Pelo menos é o que afirmou o lutador brasileiro e campeão linear da divisão na entrevista ao site MMA Fighting. Aldo alega que Holloway, que conquistou o título interino no último dia 11, recusou a luta, e foi além: disse que possivelmente lutará pelo cinturão interino do categoria de cima, dos leves, divisão que tem Conor McGregor com o título linear.

- Não (acho que vai ter luta), a luta no Brooklyn não está acontecendo. Agora, espero e acredito que vou lutar no início de março. Dia 3 ou 4, não consigo me lembrar (o UFC 209 acontece no dia 4, em Las Vegas). Acredito que em breve anunciarão uma luta interina do título dos leves comigo. Eles têm tentado encontrar um adversário e - surpresa, surpresa - pelo menos um já recusou a luta contra mim. Estou esperando para ver quem eles vão encontrar.

Aldo preferiu não revelar o nome do oponente que recusou uma luta pelo título interino. O número 1 da divisão é o russo Khabib Nurmagomedov, que espera por uma luta com o campeão McGregor.

- Você tem que perguntar ao UFC isso (sobre quem recusou). Eles me pediram para não dizer nada. Não vou dizer quem é porque é uma surpresa. Um cara que nunca pensamos que iria desistir recusou, porque seu pai não achava que era bom. Estou cansado de pessoas recusarem lutas. Eu quero colocar alguma pressão para que eles lutem. Há muita m*** agora sendo falada por Holloway, dizendo que não apareço. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Há muitas pessoas recusando lutas contra mim no Brooklyn, e Holloway é uma delas.

O brasileiro explicou que a luta no Brooklyn contra o campeão interino já estava marcada antes mesmo de Holloway e Pettis se enfrentarem. Mas, depois disso, apontou diversas justificativas de Holloway para não lutar.

- Esta luta foi estabelecida. Nós tínhamos dito ao UFC que queríamos lutar naquela data. Para nós, estava definido. O UFC disse “OK” e eles pediram para não discuti-la mais antes do UFC 206. Me foi dito que o vencedor da luta entre Max Holloway e Anthony Pettis seria meu oponente no Brooklyn, e entendi que Holloway e Pettis disseram a mesma coisa antes de sua luta. Depois, Holloway disse um monte de coisas diferentes. Primeiro, ouvi que ele torceu o tornozelo e não teria tempo para se recuperar. Então, ouvi que ele tinha uma viagem reservado para a Disney com seus filhos e não seria capaz de remarcar. Então, ouvi que seu ginásio está fechado durante as férias e ele não teria tempo suficiente para treinar. Então, ele basicamente anda por aí falando um monte de lixo, dizendo um monte de besteira e agindo como um punk. Ele só está falando m***.

Depois de ser acusado em diversas entrevistas dadas por Holloway de que estaria fugindo da luta, e que costuma recusar combates e aparecer nos duelos marcados, José Aldo rebateu o rival a citou lutas enquanto a esposa estava grávida.

- Só quero dizer que em qualquer momento que fui convidado a lutar pelo UFC, nunca recusei. Fui convidado a lutar quando minha esposa estava grávida ou quando tivemos uma recém-nascida em casa. Quando lutei com Frankie Edgar, ela estava grávida. Quando lutava com Chad Mendes, ela estava grávida ou tínhamos uma recém-nascida. Eu tinha um monte de coisas na minha família acontecendo, e isso nunca foi uma razão para não aceitar lutar. Você pode perguntar a qualquer um. Você pode perguntar ao Sean Shelby (matchmaker). Quando me pediram para lutar, eu aceitei - completou.

