Alario marca na estreia e Leverkusen passa fácil pelo Hamburgo no Alemão

O Bayer Leverkusen passeou em campo neste domingo e venceu com facilidade o Hamburgo, em casa. Após uma conturbada negociação, o argentino Lucas Alario fez sua estreia pelo clube, marcou um gol e ajudou no triunfo por 3 a 0, no duelo que fechou a sexta rodada do Campeonato Alemão.

O resultado fez o Leverkusen respirar na tabela e deixar as últimas posições, chegando a sete pontos, em décimo. Na sexta-feira que vem, o duelo será com o Schalke 04, fora de casa. Já o Hamburgo perdeu pela quarta vez seguida e tem seis pontos, em 15.º, na beira da zona de rebaixamento. No próximo sábado, a equipe recebe o Werder Bremen.

A estreia de Alario embalou o Leverkusen neste domingo. O jogador, que teve passagens recentes pela seleção argentina, acertou com o clube apesar da tentativa do River Plate de mantê-lo no elenco. O clube de Buenos Aires chegou a entrar na Justiça para tentar impedir a negociação, mas não teve jeito.

Quem abriu caminho para a vitória, no entanto, foi Kevin Volland. Aos 19 minutos, ele recebeu bola ajeitada por Bailey, ajeitou e bateu cruzado para marcar. Somente três minutos depois, o mesmo Bailey recebeu pela esquerda e cruzou para Alario, que finalizou de carrinho e ampliou.

O Hamburgo foi para cima no segundo tempo em busca da reação, mas foi castigado e sofreu o terceiro gol aos 37 minutos. Alario recebeu ótimo passe dentro da área e, na saída do goleiro, rolou para Volland selar o placar.

Na outra partida do dia pelo Alemão, o Hannover recebeu o Colônia e não passou de um empate por 0 a 0. O resultado deixou os mandantes com 12 pontos, na quarta colocação. Já o Colônia somou apenas seu primeiro ponto na competição, mas não deixou a lanterna.

