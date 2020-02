Alagamentos em São Paulo fazem Palmeiras cancelar a apresentação de Viña

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira, 10, o cancelamento da apresentação do reforço Matías Viña. O lateral-esquerdo uruguaio veio do Nacional, de Montevidéu, e participaria ao meio-dia do evento oficial da sua chegada, com a entrega da camisa alviverde e a primeira entrevista coletiva. Porém, o clube optou por cancelar o compromisso devido ao mau tempo e aos alagamentos na cidade de São Paulo. Uma nova data será marcada.

A capital paulista amanheceu sob chuva e com vários pontos de alagamento. Um dos locais mais afetados foi inclusive a região onde fica a Academia de Futebol. No entanto, isso não vai afetar as atividades dos demais jogadores, já que o elenco está de folga depois da vitória de sábado por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista, e só volta ao trabalho nesta Terça-feira.

Com contrato válido até dezembro de 2024, Matías Viña tem 22 anos e foi eleito o melhor jogador do Campeonato Uruguaio de 2019. O jogador defende a seleção uruguaia desde a categoria sub-20 e tem no currículo o título do Sul-Americano da categoria, em 2017, mesmo ano em que participou do Mundial, na Coreia do Sul. No segundo semestre do ano passado ele passou a ser convocado também pela equipe principal.

Viña chegou ao Brasil na última semana e viajou para Campinas no sábado para acompanhar a partida com a Ponte Preta. Se a documentação dele for regularizada, o uruguaio poderá estrear pelo time já no fim de semana. No domingo o Palmeiras recebe o Mirassol, no Allianz Parque, em partida que marca a inauguração do piso sintético do estádio.