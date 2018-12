Al Ain bate campeão africano por 3 a 0 e pega River Plate na semifinal do Mundial

Com o apoio da torcida, O Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, venceu o Espérance, da Tunísia e atual campeão africano, por 3 a 0, em casa, neste sábado, em partida válida pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, no estádio Hazza Bin Zayed, em Al Ain, nos Emirados Árabes.

Com a vitória, o Al Ain garantiu classificação para enfrentar o River Plate, na terça-feira, às 14h30 (de Brasília). Já o Espérance, eliminado, vai decidir o quinto lugar do Mundial contra o Chivas Guadalajara, do México, na terça-feira, às 11h30. Horas mais cedo, no mesmo estádio, o time mexicano foi derrotado por 3 a 2 pelo japonês Kashima Antlers em outro duelo das quartas de final.

Estreante na competição, o Al Ain dominou o primeiro tempo e começou o jogo com muita intensidade. Logo no aos 2 minutos de partida, após cobrança de escanteio, Ahmed subiu na área e, de cabeça, abriu o placar para os anfitriões.

E já aos 15 minutos, o Al Ain ampliou. Em rápido contra-ataque que começou da defesa do time árabe, a equipe conseguiu uma bela troca de passes que terminou com as bolas nos pés de El Shahat, que deu dois dribles dentro da grande área e bateu colocado, com categoria, no ângulo esquerdo do goleiro Moez Ben Cherifia para fazer 2 a 0.

Já no segundo tempo, a equipe da casa continuou dominando a partida e Bandar Al Ahbabi marcou o terceiro gol, que teve participação do meia brasileiro Caio Lucas. Ele fez uma boa jogada pela esquerda e cruzou para o meio da área, onde Al Ahbabi recebeu com liberade e finalizou para garantir o 3 a 0.

Apesar de conseguir maior posse de bola no segundo tempo, a equipe da Tunísia bem que tentou armar uma reação, porém não conseguiu criar boas chances de gol.

O Al Ain está no torneio como representante do país-sede, pois foi campeão nacional. O jogo de abertura do Mundial de Clubes de 2018 entre Al Ain, dos Emirados Árabes, e Team Wellington, da Nova Zelândia, foi decidido nos pênaltis. Na última quarta-feira, os times empataram por 3 a 3 em duelo movimentado Abu Dabi. Nos pênaltis, o time local venceu por 4 a 3.

Um dos destaques do Al Ain é o atacante sueco Marcus Berg, ex-Hamburgo e Panathinaikos, que foi o artilheiro dos Emirados Árabes na última temporada, com 25 gols. Já o brasileiro Caio Lucas atuou nas divisões de base do América de Araçatuba e do São Paulo e estreou profissionalmente pelo Kashima Antlers, em 2014.

FICHA TÉCNICA

ESPÉRANCE 0 X 3 AL AIN

ESPÉRANCE - Moez Ben Cherifia; Sameh Derbali, Chamseddine Dhaouadi, Ali Machani (Khelil Chemmam) e Ayman Ben Mohamed; Fousseny Coulibaly, Franck Kom (Adem Rjaeibi), Ghilane Chaalali (Mohamed Meskini), Anice Badri e Mohamed Youcef Belaili; Taha Yassine Khenissi. Técnico: Mouin El Shaabanitomó.

AL AIN - Khalid Eisa; Mohammed Fayez, Ismail Ahmed, Mohamed Ahmad e Tsukasa Shiotani; Tongo Doumbia (Yahia Nader), Aboudan Al Jaberi (Amer Abdulrahman), Ahmed Barman e Hussein El Shahat; Caio Lucas e Bandar Mohammed (Marcus Berg). Técnico: Zoran Mamic.

GOLS - Ahmed, a 1, e El Shahat, aos 15 minutos do primeiro tempo; Al Ahbabi, aos 13 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Mohamed Youcef Belaili (Esperance).

ÁRBITRO - Jair Marrufo (EUA).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Hazza Bin Zayed Stadium, em Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos.