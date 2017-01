Ajax confirma David Neres e diz que pagará 12 milhões de euros ao São Paulo

O Ajax confirmou na noite desta terça-feira, pouco antes de fechar a janela de transferências internacionais na Holanda, a contratação do atacante David Neres, de apenas 19 anos. O clube também revelou que vai pagar 12 milhões de euros ao São Paulo, e não 15 milhões como vinha sendo dito. O clube paulista seguirá com 20% dos direitos econômicos do atleta.

A negociação pode até chegar a 15 milhões de euros, de acordo com o próprio Ajax, mas apenas no caso de algumas metas serem atingidas. Os holandeses, porém, não informaram quais seriam esses objetivos - costumam ser número de partidas pelo clube, títulos e convocação para a seleção, entre outras coisas.

Os 12 milhões de euros, na cotação desta terça-feira, significam R$ 40,8 milhões nos cofres do São Paulo, que ainda fica na torcida pelo desenvolvimento de Neres, lucrando não só com os 3 milhões de euros a mais da negociação, como numa possível nova venda do jogador.

Pesou bastante o fato de o atleta insistir em sua transferência para o exterior. A compra dele é a segunda maior já feita pelo Ajax, conhecido como um clube vendedor. Já para o São Paulo é a terceira melhor venda do clube, abaixo apenas de Lucas, Denilson e Hernanes, empatado com Breno. A diferença é que o zagueiro foi titular por uma temporada inteira, em 2007, e foi campeão brasileiro como titular.

Neres vai embora tendo feito apenas oito partidas pelo time principal do São Paulo, com três gols. Ele virou titular da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro no ano passado e em pouco tempo virou xodó da torcida tricolor.

Sua negociação não estava prevista até chegar uma proposta irrecusável do Ajax, com quem assinou contratado por quatro anos e meio. Como o clube está em uma situação financeira delicada, resolveu aceitar a oferta para dívidas e ter um respiro para o restante da temporada. A meta para 2017 é faturar R$ 60 milhões com a venda de jogadores.

Esse número poderá ser alcançado com uma possível saída de Lyanco na próxima janela de transferências. Nesta terça-feira, no encerramento da janela de inverno na Europa, o São Paulo segurou seu jovem zagueiro, que, assim como David Neres, está jogando o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira.

A diretoria, porém, vai continuar conversando com a Juventus para uma transferência futura. Tudo indica que os clubes chegarão a um acordo por cerca de R$ 20 milhões para que o atleta faça parte do elenco do time italiano no meio do ano.

Já Luiz Araújo tinha uma boa proposta do Lille, da França, mas o São Paulo preferiu segurar o atleta. A oferta de 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 22,1 milhões) balançou os dirigentes, mas a ideia foi mantê-lo para que se valorizasse ainda mais. Com a saída de David Neres, o técnico Rogério Ceni pediu a manutenção do atleta, para não desfalcar muito o ataque.

Curiosamente, a recusa da proposta por Luiz Araújo pode ter ajudado David Neres a deixar o clube. Sem o brasileiro, o Lille contratou o holandês de origem marroquina Anwar El Ghazi, que era o ponta titular do Ajax. Desfalcado, o clube de Amsterdã foi buscar Neres.

