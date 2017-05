Airton não desanima após derrota do Botafogo e já mira estreia no Brasileirão

Precisando de uma vitória para se classificar de maneira antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores, o Botafogo acabou vencido pelo Barcelona de Guayaquil (Equador) por 2 a 0, na noite de terça-feira. O revés no Engenhão foi lamentado pelo elenco do time carioca, mas o volante Airton tratou de não desanimar.

"Ninguém gosta de perder, ainda mais em casa. Estávamos em uma sequência boa. Acabamos sofrendo a derrota. É trabalhar e corrigir os erros. Nossas chances ainda são boas. Seria bom se o próximo jogo fosse agora, para reverter a situação e garantir a classificação. Mas o lado bom é que podemos treinar e aperfeiçoar as coisas boas", disse o jogador.

O resultado deixou o Botafogo estacionado nos sete pontos, ocupando a segunda colocação do Grupo 1, atrás justamente do adversário equatoriano. Pela competição continental, os cariocas voltam a jogar no dia 18, diante do Atlético Nacional, novamente no Engenhão.

Antes disso, contudo, o clube faz sua estreia pelo Brasileirão, no dia 14 (domingo), contra o Grêmio, em Porto Alegre. Airton falou sobre as dificuldades do campeonato. "Sabemos que é uma competição longa e desgastante. Vai ser complicado, mas vamos trabalhar forte. Estamos preparados", finalizou.

No treino desta quarta-feira, o treinador Jair Ventura aproveitou para fazer um amistoso entre os reservas e o time sub-20. A atividade acabou empatada em 1 a 1, com gols de Gilson e Ezequiel. Ao mesmo tempo em que a bola rolava no Engenhão, os titulares realizavam trabalho regenerativo. Com dores musculares, Camilo e Emerson Silva passarão por exames no departamento médico.

