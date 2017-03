Ainda sem Cleber, Dorival divulga relacionados do Santos para o clássico

O técnico Dorival Júnior divulgou neste sábado a lista com 23 jogadores relacionados para o clássico contra o Palmeiras, domingo, às 18h30, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

A principal baixa continua sendo o zagueiro Cleber. O jogador, que já havia ficado de fora da partida contra o The Strongest na quinta-feira, ainda não se recuperou das dores no joelho esquerdo e desfalcará o time alvinegro por mais um jogo. Cleber sofreu uma pancada no empate por 1 a 1 com o Sporting Cristal, no Peru, no dia 9 de março.

Também seguem fora da equipe o goleiro Vanderlei, que se recupera de uma fratura no dedo, e o meia Léo Cittadini, que sofreu um entorse no fêmur.

A principal expectativa para a partida fica em torno de Lucas Lima. O jogador fez um grande jogo na vitória por 2 a 0 sobre o The Strongest e demonstrou estar plenamente recuperado fisicamente da lesão muscular.

O Santos teve um imprevisto durante a semana por conta das chuvas. O Centro de Treinamento do clube alagou e o elenco não conseguiu treinar na sexta-feira, dia seguinte ao duelo pela Libertadores. Com isso, Dorival Júnior teve apenas este sábado para acertar o time antes do clássico contra o Palmeiras.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros: João Paulo e Vladimir.

Zagueiros: David Braz e Lucas Veríssimo.

Laterais: Matheus Ribeiro, Victor Ferraz e Zeca.

Meio-campistas: Jean Mota, Leandro Donizete, Lucas Lima, Rafael Longuine, Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri.

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Ricardo Oliveira, Rodrigão, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández.

