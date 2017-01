Ainda sem anúncio oficial, Cortez faz primeiro treino no Grêmio

O Grêmio ainda não anunciou oficialmente, mas o lateral-esquerdo Bruno Cortez será mesmo reforço da equipe para esta temporada. Nesta terça-feira, mesmo sem a confirmação, o jogador de 29 anos realizou o primeiro treino ao lado dos novos colegas no CT Luiz Carvalho.

Com passagens pelo Botafogo e pelo São Paulo, Cortez estava emprestado ao Albirex Niigata, do Japão. Nesta tarde, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Odorico Roma, explicou as questões ainda pendentes para que o lateral seja oficializado como reforço do clube para a Libertadores.

"O Cortez já fez exames, está fazendo alguns exercícios e nós estamos aguardando a rescisão dele com o São Paulo. Alguns dirigentes do São Paulo estavam em viagem, houve um atraso no retorno, e assim que for assinada a rescisão com o São Paulo, ele será anunciado como jogador do Grêmio", declarou.

Com isso, Cortez se tornará o sexto reforço do Grêmio para esta temporada. O time gaúcho já anunciou os laterais-direitos Léo Moura e Leonardo, o volante Michel e os atacantes Jael e Beto da Silva. Para completar o elenco, a diretoria admitiu que ainda busca no mercado pelo menos mais um zagueiro.

