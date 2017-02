Ainda sem acerto, Luis Fabiano é inscrito pelo Vasco no Carioca

O atacante Luis Fabiano ainda não chegou a um acerto para reforçar o Vasco, mas o clube se precaveu e garantiu a inscrição do jogador no Campeonato Carioca. Nesta sexta-feira, o nome do jogador foi registrado no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira) da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, com a data da última quinta.

Como o prazo para inscrição no Carioca terminava justamente na quinta, o Vasco deu início aos trâmites burocráticos para a inscrição de Luis Fabiano. No Bira, consta a informação de que ainda "falta transferência internacional", mas como o processo já foi começado, o jogador poderá defender a equipe no Estadual se a negociação tiver sucesso.

Segundo as regras da Ferj, não há prazo para que a regularização seja feita em caso de transferências internacionais, ao contrário das nacionais, que precisam ser finalizadas em 25 dias. No Bira, o registro de Andrés Escobar, o Manga, também tinha pendente a transferência internacional, apesar de em seu caso o Vasco já ter chegado a um acerto com o Dínamo de Kiev para o empréstimo.

Aos 36 anos, Luis Fabiano segue lutando para acertar sua rescisão contratual com o Tiajin Quanjian, da China. Depois de ajudar o clube a subir para a primeira divisão do país, ele tenta se desligar justamente para reforçar o Vasco. Enquanto isso, segue realizando trabalho de pré-temporada sozinho.

Veja Também

Comentários