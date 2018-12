Ainda em recuperação, Del Potro anuncia ausência no Aberto da Austrália

O tenista argentino Juan Martín del Potro anunciou nesta segunda-feira, último dia de 2018, que não competirá no Aberto da Austrália. O atual número cinco do mundo revelou que ainda não se recuperou de uma fratura sofrida no joelho direito, em outubro. Por isso não terá condições de disputar o primeiro Grand Slam da temporada, com início no dia 14.

"Espero que todos tenham um grande ano de 2019. A minha recuperação está muito boa e vou manter todos atualizados sobre o meu retorno. Infelizmente, ainda não será na Austrália. Vou perder o Aberto da Austrália. Mas estou feliz com a minha evolução", declarou o argentino de 30 anos.

Del Potro se machucou durante partida contra o croata Borna Coric pelas oitavas de final do Masters 1000 de Xangai, na China. O argentino decidiu, então, encerrar a temporada mais cedo para focar em sua recuperação física, que ainda não tem prazo definido para ser finalizada.

Estendendo sua ausência do circuito por mais um mês, o atual vice-campeão do US Open deve perder ao menos 300 pontos no ranking, nas próximas semanas, por não defender o vice-campeonato do Torneio de Auckland. Além disso, não defenderá a pontuação da terceira rodada do Aberto da Austrália do ano passado. Assim, corre o risco de perder a quinta posição no ranking.

Acostumado a enfrentar problemas físicos em sua carreira, o argentino sofreu a lesão mais grave em 2014, no punho esquerdo. Ela o obrigou a ser submetido a três cirurgias no local e o afastou das quadras por boa parte das temporadas de 2014, 2015 e 2016.