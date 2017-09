Ainda com dores, Guilherme Arana seguirá fora do Corinthians diante do Racing

O lateral-esquerdo Guilherme Arana continua com dores na coxa direita e será desfalque do Corinthians na partida contra o Racing, quarta-feira, às 21h45, no Itaquerão, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogador não participou do treinamento desta segunda-feira e a comissão técnica espera para saber se poderá contar com ele para o jogo com o Vasco, domingo, pelo Brasileirão.

O elenco alvinegro se reapresentou na tarde desta segunda-feira, após a derrota por 2 a 0 para o Santos, e os jogadores titulares ficaram fazendo recuperação física enquanto os reservas foram para o gramado. E a expectativa estava para a presença de Arana. Segundo o médico do clube, Júlio Stancati, o lateral ainda sente dores e espera por sua recuperação ao longo da semana.

Arana se machucou dia 19 de agosto e a previsão inicial era voltar aos gramados depois de pouco mais de um mês. Mas na semana passada ele já foi para o campo e participou das atividades com o grupo. Entretanto, na sexta-feira, o lateral voltou a sentir dores e foi vetado para o clássico.

Nesta terça-feira, a novidade do treino foi a presença do atacante Pedrinho, que estava fora das atividades por causa de uma cirurgia para a retirada das amígdalas. O volante Paulo Roberto deixou a atividade antes do término com a mão na coxa direita e pode ser desfalque.

Sem o lateral, o técnico Fábio Carille definirá a equipe que encara o Racing no treino de terça-feira, mas deve repetir a formação que perdeu para o Santos, com Marciel na lateral esquerda. Assim, o time deve ser: Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Marciel; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Romero; Jô.

Veja Também

Comentários