Aguirre relaciona Diego Souza e confirma baixas de Everton e Bruno Peres

O técnico Diego Aguirre relacionou 22 jogadores do São Paulo para o duelo deste sábado, contra o América-MG, às 16 horas, no Morumbi, na abertura da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como já era esperado, tanto o lateral-direito Bruno Peres quanto o meia-atacante Everton não estarão à disposição porque se recuperam de lesões musculares.

Além da dupla, o zagueiro Bruno Alves e o atacante equatoriano Rojas, suspensos pelo terceiro amarelo, também vão desfalcar o líder do campeonato. A surpresa entre as ausências é o volante Araruna, cogitado até para jogar na ponta direita no lugar de Rojas. Com contratura na perna direita, acabou sendo cortado da lista de Aguirre.

As boas notícias ficam por conta do retorno do lateral Régis, que cumprira suspensão no clássico diante do Santos, na rodada anterior, e a confirmação da presença de Diego Souza, que corria o risco de desfalcar a equipe em virtude do julgamento pela expulsão contra o Fluminense. Nesta sexta, porém, ele recebeu só uma partida de gancho, já cumprido.

Líder com 50 pontos, o São Paulo tem apenas um pontos de vantagem na tabela sobre o Internacional. Os gaúchos jogarão no dia seguinte ao confronto tricolor: visitarão o Corinthians, em Itaquera.

Confira a lista dos relacionados para o duelo com os mineiros:

Goleiros: Lucas Perri, Jean e Sidão;

Laterais: Edimar, Reinaldo e Régis;

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda e Rodrigo Caio;

Volantes: Hudson, Liziero, Luan e Jucilei;

Meias: Everton Felipe, Igor Gomes, Nenê e Shaylon;

Atacantes: Brenner, Caique, Diego Souza, Gonzalo Carneiro e Tréllez.