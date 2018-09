Aguirre quer São Paulo pronto para 12 finais até fim do Brasileiro

O técnico Diego Aguirre buscou tranquilizar a torcida do São Paulo nesta terça-feira. Apesar de ocupar a liderança do Brasileirão, o time paulista vem fazendo um segundo turno aquém do esperado e permite a aproximação de vários rivais na luta pelo título.

"Estou com confiança que o time vai responder mais uma vez como tem mostrado ao longo deste ano. Se acaba hoje, somos campeões. Apavorar por quê? Não entendo", disse o treinador uruguaio, em entrevista à TV Globo.

Questionado se a oscilação durante os últimos jogos era uma preocupação, o técnico são-paulino reconheceu que sim. "Obviamente. Temos de rapidamente voltar ao nosso nível e brigar por nosso objetivo. Estamos falando entre nós, nos fortalecendo para que no próximo jogo tenhamos outra cara e nos preparando para as 12 finais que teremos até o fim do campeonato", completou.

Dono da primeira colocação da tabela, o São Paulo vem em momento irregular na temporada. O time obteve apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. O último tropeço aconteceu no sábado, no empate por 1 a 1 com o América-MG, diante de sua torcida, no estádio do Morumbi.

O resultado inesperado permitiu aos rivais se aproximarem na classificação. O Palmeiras, ao vencer o Sport fora de casa, assumiu a vice-liderança, com os mesmos 50 pontos do Internacional, agora em terceiro. O líder soma apenas um ponto a mais que os dois concorrentes.

A equipe comandada por Aguirre voltará a campo n próximo domingo, contra o Botafogo, às 16h, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Um novo tropeço poderá significar uma queda até para o terceiro posto da tabela.