Águia Negra vence Aquidauanense garante vaga nas quartas de final

No Estádio Municipal Prefeito Iliê Vidal, o Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o Águia Negra venceu o Aquidauanense por 2 a 1, na noite de ontem (19), em partida atrasada, que encerrou a terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020.

A bola balançou a rede apenas na etapa complementar do duelo. Preto, em arremate de fora da área, marcou o primeiro para os donos da casa, logo no minuto inicial do segundo tempo.

O Aquidauanense chegou à igualdade aos 20 minutos. O experiente Otacílio Neto, com a bola dominada, adentrou a área e foi derrubado. O árbitro Renan Novaes Insabralde apontou para a marca da cal, pênalti assinalado. Keverson, que já havia marcado de pênalti contra o Comercial no final de semana, não desperdiçou.

Aos 35’, o Águia garantiu a vitória com gol de Erick Bahia. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou a 13 pontos, isolou-se na liderança e assegurou classificação às quartas de final do Estadual. De acordo com a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), o time de Rio Brilhante terá confrontos diretos com equipes abaixo na tabela e, portanto, não poderá ser ultrapassado e deixar a zona de classificação à próxima fase (o G-8).

O Azulão, por sua vez, teve seu primeiro revés no certame. A equipe está na quarta posição, com sete pontos. No sábado (22.02), enfrentará o Corumbaense em casa, no Estádio Municipal de Aquidauana “Mário Pinto de Souza”, o Noroeste, às 18h, embate válido pela sexta rodada do Sul-Mato-Grossense.

Já a agremiação rio-brilhantense tem um jogo a mais e não entrará em campo no final de semana de carnaval. O próximo compromisso é pela segunda fase da Copa do Brasil, na quarta-feira de cinzas (26.02), às 19h30 (horário de MS), contra a Associação Ferroviária de Esportes. A partida será fora de casa, no estádio Doutor Adhemar Pereira de Barros, popularmente conhecida como Fonte Luminosa, em Araraquara-SP.

Pelo Estadual, o Águia volta a atuar frente ao Clube Esportivo Nova Andradina (Cena), no dia 29 de fevereiro, no estádio Luiz Soares Andrade, o Andradão, em Nova Andradina, às 15h.