Agüero marca dois, Manchester City vence 'replay' e avança na Copa da Inglaterra

O Manchester City deu grande susto em sua torcida nesta quarta-feira. Mas, depois de sofrer um gol para o modesto Huddersfield Town, da segunda divisão nacional, a equipe reagiu, virou para 5 a 1 e se garantiu nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Destaque para Sergio Agüero, autor de dois gols.

As equipes tinham se enfrentado no último dia 18 de fevereiro em Huddersfield. E, com o empate por 0 a 0, o time de Pep Guardiola precisou jogar o "replay", desta vez em casa. A boa atuação, assim, garantiu o Manchester City na próxima fase, em que enfrentará o Middlesbrough, no campo do adversário, em 11 de março.

Mesmo com força máxima, o Manchester City foi surpreendido aos seis minutos do primeiro tempo, quando Harry Bunn recebeu dentro da área - após boa jogada de contra-ataque - e abriu o placar ao Huddersfield. O chute passou por baixo das pernas de Claudio Bravo.

Assustado com o gol inesperado, a equipe de Guardiola passou a dominar o meio-campo, mas não chegava com efetividade. O panorama passou a mudar a partir dos 18 minutos. De Bruyne e Fernandinho desperdiçaram boas oportunidades até que, aos 28, Sterling cruzou rasteiro e Sané empatou.

A partir daí, foi um atropelo. Aos 34, após ele próprio sofrer pênalti, Agüero cobrou com precisão e decretou a virada. E, apenas três minutos depois, mais uma vez o argentino fez boa jogada, finalizou, pegou o rebote, cruzou e Zabaleta completou.

Com o jogo dominado, o Manchester City diminuiu o ritmo no segundo tempo. Mas ainda deu tempo para Agüero, recuperando o faro artilheiro após a lesão de Gabriel Jesus, marcar o seu segundo na partida, após cruzamento de Sterling. Já nos acréscimos, Iheanacho fechou o massacre.

