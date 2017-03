Agente de Everton Ribeiro elogia Palmeiras e São Paulo, mas despista sobre meia

O ciclo de Everton Ribeiro nos Emirados Árabes Unidos parece ter chegado ao fim. Pelo menos é isso o que indica o empresário dele, Robson Ferreira, que está negociando com a diretoria do Al-Ahli a liberação do jogador para que possa retornar ao futebol brasileiro. Só que o agente faz mistério sobre qual equipe vai ganhar a disputa para ter o futebol do meia.

"Não posso citar nomes para não atrapalhar a negociação. Mas o que posso te dizer é que Palmeiras e São Paulo são dois grandiosos clubes e seria um sonho para o Everton Ribeiro jogar um dia em agremiações desta grandeza. O Alexandre (Mattos) sabe bem do que ele é capaz, pois foram bicampeões juntos no Cruzeiro. Já o São Paulo sempre monitorou os passos do jogador e ele sempre esteve no radar tricolor", disse o agente, em entrevista ao Estado.

No Palmeiras, não se fala sobre um possível interesse. O presidente Maurício Galiotte elogia o atleta, mas evita especulações. "Gostaríamos muito porque é um grande jogador, mas nós não temos absolutamente nada com o Everton Ribeiro. Nós temos por filosofia não tratar de nenhum nome se não tivermos já com a contratação efetivada. É um grande jogador, sem dúvida nenhuma. As informações que a gente tem é que ele está retornando ao Brasil, mas até o momento o Palmeiras e Everton Ribeiro não têm absolutamente nada", afirmou o dirigente.

O São Paulo também negou que esteja perto de contratar o atleta, mas admitiu o interesse no seu futebol tempos atrás. Só que o time do Morumbi se assustou com os valores pedidos pelo jogador, bem acima do teto salarial proposto pelo clube.

De qualquer forma, o empresário de Everton Ribeiro acha que o jogador já pode preparar sua mudança e está otimista. "Ele vai voltar ao futebol brasileiro. Já colocamos a proposta na mesa do presidente e o Everton já deixou claro o seu desejo que a partir de agora quer voltar ao futebol brasileiro. Ele está com saudade do calor da torcida e da dinâmica do futebol brasileiro. O negócio está adiantado e estamos trabalhando exaustivamente pela transferência ainda nesta janela", explicou.

Robson Ferreira lembra dos bons serviços prestados pelo atleta no Al-Ahli, pelo qual mostrou um ótimo futebol. "Ele ganhou tudo aqui. Conduziu, liderou, foi o responsável por comandar a equipe nos principais campeonatos nacionais e continentais. É um ídolo e muito querido por todos no clube. Assim como foi no Cruzeiro. Ele chegou aqui focado, com objetivos e em busca de títulos porque o Everton, se você buscar a história dele, é um jogador que vem ganhando tudo há quatro anos. Dificilmente um jogador brasileiro realizou o que ele fez em dois anos aqui."

Como não poderia deixar de ser, Everton Ribeiro também sonha em voltar a vestir a camisa da seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo na Rússia, em 2018. Mas Robson lembra que ele continua ambicioso por conquistas. "Ele ganhou todos os títulos nacionais e continentais. Inclusive liderou a equipe pra final da Champions League da Ásia contra o time do Felipão. E mesmo ficando em segundo lugar, foi considerado o segundo melhor jogador do continente asiático. Portanto, o retorno não é apenas pela seleção brasileira, mas sim por um novo projeto e novos desafios. Ele gosta de traçar e buscar desafios."

Veja Também

Comentários