Construtora e cooperativa de crédito fecham parceria com Marquinhos Trad e vão revitalizar o Belmar Fidalgo

Localizada no Centro, praça Belmar Fidalgo será revitalizada graças a parceria com Plaenge e Sicredi. - Divulgação

O Sicredi MS-TO (Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União dos Estados de Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia) e a Plaenge Empreendimentos Ltda fecharam um acordo com a Prefeitura de Campo Grande e vão assumir a reforma, revitalização e manutenção da Praça Belmar Fidalgo.

A parceria, dentro do Propam (Programa de Parceria Municipal), foi publicada nesta quarta-feira (6) no Diário Oficial do Município, e será assinado amanhã.

A expectativa inicial é que as instituições invistam juntas R$ 250 mil em reformas e readequações no Belmar Fidalgo, além de dedicarem valores mensais (ainda a serem fechados) para a manutenção da praça esportiva. Em troca, Plaenge e Sicredi poderão se utilizar de espaços publicitários no local e realizar ações esporádicas –c omo mutirões, ações sociais e ambientais.

Localizado no Centro, o espaço é um dos principais e mais antigos centros de esporte e lazer abertos à população de Campo Grande. A área foi doada em 1930 e, três anos depois, recebeu um estádio de futebol. Em 1987, foi convertida em praça esportiva, e readequado em 1994, quando ganhou praças poliesportivas, arena para quadras de areia, pista de cooper, campo de futebol suíço, playground e área de ginástica, além de banheiros e estrutura administrativa.

Parcerias – O Propam já viabilizou a adoção de mais de 100 espaços de uso coletivo em Campo Grande pela iniciativa privada –cerca de 70 instituições assumiram praças, canteiros, rotatórias e outros tipos de áreas verdes e estruturas de lazer, como a academia de musculação do Parque Ayrton Senna, assumida por um varejista do setor de materiais de construção.

A Prefeitura da Capital aposta no Propam para garantir a manutenção de espaços coletivos, e tem trabalhado para intensificar as parcerias. Em 2015, havia 68 áreas adotadas, número que chegou a 97 no ano passado.

O programa também deve ser usado para que outros logradouros famosos de Campo Grande, como as praças Ary Coelho e do Rádio Clube, sejam adotados. Porém, no caso desses dois espaços públicos, empresas que negociavam assumir a administração dos empreendimentos desistiram do Propam.

Serviço

Horário: 9h30

Evento: Assinatura de convênio do Propam com o Sicred e Plaenge

Local: Paço Municipal