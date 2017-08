Ágatha/Duda vence Larissa/Talita e decide Finals com alemãs campeãs olímpicas

O Brasil terá a chance de conquistar a medalha de ouro e a de bronze na chave feminina do World Tour Finals do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, torneio que está sendo disputado em Hamburgo, na Alemanha, e fecha a temporada da modalidade. Nesta sexta-feira, pelas semifinais, Ágatha e Duda superaram Larissa e Talita por 2 sets a 0, com duplo 21/12, e seguem firmes na luta pelo título.

"Nunca conseguimos fazer um placar assim em uma partida contra Larissa e Talita. Foi uma partida realmente incrível da nossa parte e fico feliz, pois aqui estão os melhores times da temporada e alcançamos a decisão. Os times brasileiros se conhecem muito bem, é sempre complicado, então dormirei muito feliz hoje", disse Ágatha, avaliando como atípico o resultado da semifinal contra as compatriotas.

Neste sábado, a partir das 9 horas (de Brasília), Ágatha e Duda vão encarar as alemãs Laura Ludwig e Kira Walkenhorst, as atuais campeões olímpicas. O duelo será um reencontro para Ágatha, pois no ano passado, ao lado de Bárbara Seixas, ela perdeu a disputa pelo ouro olímpico no Rio-2016 exatamente para a dupla da Alemanha.

"Depois dos Jogos Olímpicos será a primeira vez que enfrentarei elas, acredito que será uma batalha muito bonita, um jogo espetacular. Sei que a torcida estará apoiando a dupla alemã, com certeza, mas os brasileiros de casa podem nos mandar energias positivas, vamos entrar muito concentradas para esta final", destacou Ágatha.

Na disputa pelo bronze, Larissa e Talita terão pela frente as canadenses Sarah Pavan e Melissa Paredes, às 7h30. Elas lideram o confronto direto com a parceria do Canadá por 3 a 0.

Antes de se enfrentarem pelas semifinais, as duplas brasileiras haviam vencido três jogos nesta sexta. Larissa e Talita superaram as canadenses Bansley e Wilkerson (27/25 e 21/16) e as alemãs Sude e Laboureur (21/17 e 21/10). Já Ágatha e Duda derrotaram as checas Hermannova e Slukova por duplo 21/16.

CHAVE MASCULINA - Na chave masculina, Álvaro Filho e Saymon foram eliminados na repescagem com o revés para os austríacos Doppler e Horst por 21/18 e 21/17. Os campeões mundiais Evandro e André Stein são os representantes do País nas quartas de final e terão pela frente os algozes dos compatriotas, neste sábado.

