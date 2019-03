Afastado por indisciplina, Jean vai treinar separado do elenco do São Paulo

O goleiro Jean foi afastado pela diretoria do São Paulo por indisciplina. A decisão foi anunciada no treino da última terça-feira, no CT da Barra Funda. Ele vai trabalhar separadamente, em horários diferentes, e está fora do jogo desta quarta-feira, contra o São Caetano, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista. A diretoria não definiu prazo para que ele seja reintegrado.

A punição foi aplicada um dia depois de o jogador ter abandonado uma reunião entre a comissão técnica e o elenco, na representação do elenco após a derrota de sábado para o Palmeiras. Jean ficou incomodado com cobranças do técnico interino Vagner Mancini, deixou a conversa antes do final e não treinou com o time.

O goleiro acredita que não deveria ter sido cobrado, pois fez apenas uma partida nesta temporada. Além disso, ele gostaria de ter mais oportunidades. Tiago Volpi é titular absoluto do time desde que foi contratado do futebol mexicano, antes do começo da temporada.

Antes da irritação com Mancini na conversa que o técnico tinha com o elenco, na terça-feira, Jean já tinha demonstrado sua insatisfação depois do clássico com o Corinthians, quando Volpi falhou na derrota por 2 a 1, em Itaquera. Os reservas imediatos do titular agora serão Luca Paes e Denis Júnior.