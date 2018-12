Adriano diz que não se aposentou e avisa: 'Quero voltar a jogar no Brasil'

Embora esteja há dois anos sem atuar, o atacante Adriano garante que ainda não encerrou sua carreira profissional. Além disso, o atacante de 36 anos revelou que pretende voltar a jogar no futebol brasileiro.

"Estou feliz com os amigos e minha família no Rio de Janeiro. Vivendo uma vida normal... Não me aposentei, só decidi dar uma pausa. Se surgir a oportunidade de voltar, eu voltarei, mas só no Brasil. Não consigo ficar longe da família, tenho três filhos. Voltaria a jogar no Brasil", afirmou Adriano à rede DAZN, na Itália, nesta terça-feira.

Adriano tentou um retorno aos gramados no início do ano. Com o apoio do Flamengo, ele treinou durante vários dias, mas desistiu. Em agosto, a diretoria do Corinthians negou publicamente um suposto interesse pelo atacante, depois de uma visita ao camarote de Andrés Sanchez, na Arena Corinthians. O dirigente e o jogador são amigos pessoais.

As tentativas anteriores de retorno ao futebol também foram frustradas. Em 2016, ele fez apenas um jogo oficial pelo Miami United, time da quarta divisão do futebol norte-americano, após um acordo em que se tornou sócio do clube. Antes disso, ele atuou em quatro partidas pelo Atlético-PR, em 2014. Entre 2011 e 2012, o atacante fez sete jogos pelo Corinthians, apenas três como titular. Sua última temporada completa foi pelo Flamengo, em 2009.

O atacante, que ganhou o apelido de Imperador durante a sua passagem pela Inter de Milão, vai disputar o Jogo das Estrelas de Zico, no Maracanã, nesta quinta-feira, às 20h30.

Apesar da intenção de voltar a jogar apenas no Brasil, Adriano mostrou admiração pelo atacante Mauro Icardi, da Inter de Milão, e deu a entender que gostaria de atuar ao lado do argentino. "Icardi é um grande jogador e ainda é muito jovem. Eu e ele teríamos feito uma parceria incrível dentro de campo", comentou o veterano.