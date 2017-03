Adriano de Souza e Italo Ferreira vão à 4ª rodada em etapa do surfe em Gold Coast

As boas condições do mar na praia de Snapper Rocks permitiram a realização do fim da segunda rodada e mais sete baterias da terceira fase da etapa de Gold Coast, encerradas nesta sexta-feira, na Austrália, onde está sendo disputada a primeira etapa do Circuito Mundial de Surfe de 2017. Adriano de Souza, o Mineirinho, e Italo Ferreira são os brasileiros já garantidos na quarta rodada, enquanto Filipe Toledo, Caio Ibelli, Miguel Pupo, Jadson Andre e Wiggolly Dantas estão eliminados.

A competição foi retomada logo com uma surpresa. O havaiano Ezekiel Lau conseguiu duas boas notas em apenas quatro ondas tentadas e tirou Felipe Toledo da disputa. Na sequência, Ian Gouveia não teve problemas para despachar o local Josh Kerr. Quem também ganhou, e deu show, foi Italo Ferreira. O potiguar acertou um aéreo perfeito na disputa com o italiano Leonardo Fioravanti. Foi o primeiro 10 dele na elite do surfe e também a primeira onda perfeita da temporada.

"Eu tinha errado em uma onda pequena, caindo na base. Quando eu vi que o vento virou, pensei em tentar alguma coisa grande para tentar uma nota alta, já que as ondas são estão meio passadas e está difícil de atacar. Era o único jeito de conseguir uma nota alta", disse Italo, em entrevista ao canal oficial da Liga Mundial de Surfe.

Para encerrar segunda rodada, Caio Ibelli passou por Joan Duru e Miguel Pupo levou a melhor sobre Wiggolly Dantas em confronto de brasileiros. Na segunda fase eliminatória da competição, Jadson Andre não conseguiu fazer frente a Kolohe Andino. Coube então a Adriano de Souza mostrar seu arsenal de batidas e rasgadas contra Stuart Kennedy e garantir a primeira vitória do País na terceira rodada.

"Estou feliz com essa vitória. O Stuart (Kennedy) é um competidor incrível nessa onda e lá dentro não existe favoritismo, vai ganhar quem pegar as melhores ondas, quem estiver mais conectado com o mar", disse o Mineirinho. O paulista agora disputa uma vaga direta nas quartas de final contra o atual campeão de Gold Coast, o australiano Matt Wilkinson, e o norte-americano Kolohe Andino.

Com o mar melhorando de uma bateria para a outra, a disputa entre os surfistas aumentou de nível. O veterano Joel Parkinson somou 17,24 pontos e desclassificou Miguel Pupo, que conseguiu 13,54 em suas duas melhores ondas. Em outro confronto verde-amarelo, Italo Ferreira avançou sobre Caio Ibelli depois de conseguir uma onda com nota 9,77. "Eu comecei bem a bateria e deixei ele (Caio Ibelli) pegar a primeira onda da série, porque sabia que a segunda ia ser melhor. Foi essa a estratégia que eu vi o Joel (Parkinson) usar nas baterias dele, então consegui fazer um 9,77 na primeira onda que me deixou mais calmo e confiante para o restante da bateria", explicou.

O atual campeão do mundo também está vivo na primeira etapa da perna australiana do Circuito Mundial de Surfe. John John Florence teve muito trabalho contra o local Mikey Wright, mas conseguiu passar para a próxima fase ao vencer a disputa por 15,47 a 14,17.

Para fechar as disputas do dia, o sul-africano Jordy Smith não deixou se impressionar pelo 10 de Ezekiel Lau e conseguiu virar a bateria em sua última onda: 17.30 a 17.00.

Confira as baterias pendentes da terceira rodada:

Owen Wright (AUS) x Mick Fanning (AUS)

Julian Wilson (AUS) x Connor O'Leary (AUS)

Kelly Slater (EUA) x Frederico Morais (PRT)

Sebastian Zietz (HAV) x Conner Coffin (EUA)

Gabriel Medina (BRA) x Ian Gouveia (BRA)

Veja Também

Comentários