Adauto fala em até 5 reforços para o Corinthians e vê Scarpa perto do São Paulo

Agora, ex-diretor de futebol de Corinthians, Flávio Adauto disse que o clube deve contratar entre quatro ou cinco jogadores para 2018 e que o meia Gustavo Scarpa está bem distante de chegar, pois está de malas prontas para defender o São Paulo.

"Acredito que poucos virão, quatro ou cinco jogadores, no máximo, enquanto a maioria contrata 14 ou 15", afirmou Adauto em entrevista à Rádio Bandeirantes. Até o momento, o Corinthians contratou o atacante Júnior Dutra e tem tudo apalavrado com o volante Renê Júnior.

Quanto a Gustavo Scarpa, Adauto afirmou que a chegada dele ao Corinthians é muito difícil de ser concretizada e vê o meia do Fluminense perto de um acerto com o São Paulo.

"Corinthians e Scarpa é um negócio distante. Impossível? Não. Mas embrionário. Soubemos que a coisa está adiantada com o São Paulo. Tivemos uma informação de que o Raí estaria no Rio de Janeiro, mas nada oficial. Se houver algo com o Corinthians, vai começar da estaca zero. Não é impossível, mas é pouco viável, pois outros estão mais adiantados", contou.

Gustavo Scarpa parecia próximo de um acerto com o Palmeiras, mas a negociação esfriou após o atacante Róger Guedes se recusar a defender o clube carioca, como parte da negociação.

Adauto deixou a diretoria do Corinthians após ter seu nome confirmado como candidato a vice-presidente da chapa que conta com o oposicionista Paulo Garcia como candidato à presidência do clube. Além dele, o diretor jurídico do clube, Emerson Piovesan, também deixou o cargo. A eleição será realizada no dia 3 de fevereiro.