Acuado, São Paulo joga mal e perde para o Atlético-MG por 1 a 0 em Belo Horizonte

O São Paulo foi completamente dominado pelo Atlético Mineiro e perdeu por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora depende de seus rivais diretos na tabela de classificação para não voltar à zona de rebaixamento ainda neste meio de semana.

Derrotado com gol do lateral-esquerdo Fábio Santos em cobrança de pênalti no segundo tempo, o São Paulo sofreu em campo. O Atlético Mineiro teve pelo menos mais três chances claras de gol que pararam no goleiro Sidão, o melhor em campo pelo time tricolor.

Errando no posicionamento, nos passes e na marcação, o São Paulo só conseguiu fazer pressão no jogo nos 10 minutos finais, mas pecando nas finalizações. O resultado mantém o time na 14.ª colocação com 31 pontos, apenas um à frente do Sport, o primeiro na zona de rebaixamento. Se o time pernambucano vencer e Fluminense e Ponte Preta ao menos empatarem nesta quinta-feira, o time volta à 17.ª posição.

O JOGO - O São Paulo mal conseguiu passar do meio de campo nos primeiros 10 minutos de jogo e se viu dominado na maior parte da primeira metade de jogo. O Atlético Mineiro insistia nas jogadas pelas laterais e criou boas oportunidades com Valdívia e Cazares. Robinho, de frente para Sidão, perdeu a primeira chance real de abrir o placar a favor dos mineiros. Foi parado no goleiro e, no rebote, Fred se desequilibrou e chutou para fora.

Aos 16 minutos, depois de cruzamento na área, Felipe Santana fez o desvio e Sidão defendeu. O zagueiro tentou aproveitar o rebote, mas parou novamente nas mãos do goleiro, muito perto da linha da meta. O time mineiro pediu gol, mas a arbitragem não confirmou.

Bem posicionado, Robinho era o principal articulador das jogadas ofensivas do Atlético Mineiro. De fora da área, Valdívia tentou, mas Sidão pulou para pegar, na terceira boa defesa do goleiro são-paulino no primeiro tempo.

No início da segunda etapa, Bruno Alves fez pênalti em Valdívia e Fábio Santos converteu, aos 6 minutos. Nem a pressão de estar atrás no placar fez o São Paulo acordar no jogo. Apático, teve duas únicas oportunidades de gol em cabeçadas de Lucas Pratto. O Atlético Mineiro continuou pressionando e só não ampliou o placar por causa das boas defesas de Sidão, que fechou a meta tricolor.

Nos 15 minutos finais, o Atlético Mineiro resolveu se fechou, tentando segurar o placar, e o São Paulo ganhou espaço. Tornou-se mais ofensivo, mas não conseguiu ser efetivo nas infiltrações. Em lançamentos pelas laterais, o time paulista tentava entrar na área atleticana, mas não conseguiu finalizar.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 x 0 SÃO PAULO

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Roger Bernardo, Cazares (Otero) e Valdívia (Clayton); Robinho e Fred (Rafael Moura). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

SÃO PAULO - Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Júnior Tavares; Petros, Gomez (Jucilei), Hernanes (Shaylon), Lucas Fernandes (Maicosuel) e Marcos Guilherme; Lucas Pratto. Técnico: Dorival Junior.

GOL - Fábio Santos (pênalti), aos 6 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Robinho (Atlético-MG); Militão, Bruno Alves e Rodrigo Caio (São Paulo).

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (Fifa/SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

