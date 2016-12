Acrissul sedia etapa do campeonato estadual de ranch sorting

Nesta quinta-feira, 22 de dezembro, o Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, sedia a 1ª Prova Acrissul de Ranch Sorting, como a terceira etapa do 4º Campeonato Sul-mato-grossense de Ranch Sorting. As provas terão início a partir das 9 horas, seguindo por toda a quinta-feira e, à noite, haverá um jantar de confraternização e a entrega das premiações. A Acrissul construiu a única pista coberta para esta modalidade esportiva do Estado.

Para Jonatan Pereira Barbosa, presidente da Acrissul, esta é mais uma iniciativa da entidade no sentido de valorizar e estimular a prática dos esportes equestres, visando resgatar e consolidar as tradições do homem do campo.

Segundo Aparício Flores, um dos organizadores, a expectativa é que esta etapa bata um recorde de inscrição, com cerca de 200 participantes. Serão entregues em torno de R$ 15 mil em premiações. As inscrições estão abertas e podem ser feitas diretamente no site da ABQM (Associação Brasileira de Criadores de Quarto de Milha) - www.abqm.com.br

A prova é classificatória para a etapa nacional de ranch sorting.

O ranch Sorting é a modalidade de esporte equestre que mais cresce em Mato Grosso do Sul. Baseia-se na prática pecuária de apartação de gado. Já encantou o mundo country e tem cada vez mais adeptos em todo o Brasil. Conhecido por ser um esporte familiar, conquistou espaço nas competições e entre os criadores de Quarto de Milha. O esporte, inspirado nas atividades pecuárias, une a tradição e a diversão em família.

O Ranch Sorting surgiu nos Estados Unidos entre 2006 e 2007. Funciona da seguinte forma: uma dupla precisa apartar dez cabeças de gado entre currais de forma ordenada.

As regras do Ranch Sorting

Dois competidores apartam o gado em ordem numérica pré-determinada. O gado fica de um lado em um curral e os competidores do outro lado, no outro curral. Eles devem transpor entre os currais em ordem, a partir da liberação de início da prova.

No começo, um número é indicado pelo locutor. Se o número for o 3, por exemplo, os competidores iniciam pelo 3 e seguem a sequência crescente 4,5,6,7,8,9,0,1,2 . Quem ganha a prova é aquela dupla que transpor o maior número de gado no menor tempo.

Se a dupla passa um boi fora da ordem, um SAT (Sem Aproveitamento Técnico) é dado. A prova é interrompida sem aproveitamento. Também pode ocorrer SAT pela violência desnecessária com os cavalos e o gado.

O gado é colocado em uma pista em formato de 8 com dimensões que variam de tamanho (entre 15 e 18 metros de diâmetro cada curral) e com uma abertura entre eles de 3,87 a 4,70m.

Mais informações:

(67) 99619-7326 - Aparício Flores

(67) 3345-4200 - Secretaria da Acrissul

Veja Também

Comentários