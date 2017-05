Acordo de Clayson com Corinthians está 99% encaminhado, diz empresário

Uma reunião na noite de terça-feira, em Campinas, definiu os últimos detalhes da negociação com a Ponte Preta para a transferência do atacante Clayson para o Corinthians. Segundo o empresário do atleta, Edivaldo Ferraz, os entraves jurídicos entre as partes foram solucionados.

"Por enquanto, continua 60% (dos direitos econômicos) com o Ituano, embora o Corinthians tenha a intenção de adquirir mais um porcentual. Esse era o detalhe final que a gente estava definindo. Diria que está 99% encaminhado", afirmou. A Ponte Preta detém os outros 40% dos direitos de Clayson.

A assinatura do contrato, válido por quatro anos, deve ser feita na tarde desta quarta-feira. "A gente avançou muito na parte final, o contrato com o Corinthians, agora estou esperando o presidente para acertar alguns detalhes para assinar. Assinando, pretendo levar o Clayson para apresentá-lo ainda hoje (quarta) no Corinthians", disse.

O jogador, eleito revelação do Campeonato Paulista, foi aprovado nos exames clínicos, ortopédicos e cardiológicos. A negociação envolve uma quantia em dinheiro e a venda em definitivo dos atacantes corintianos Claudinho e Léo Artur para a Ponte Preta. O Corinthians, por sua vez, mantém parte dos direitos econômicos da dupla.

