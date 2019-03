Acontece na próxima semana em Campo Grande a primeira etapa do “Circuito sul-mato-grossense de Beach Tennis”

Já está confirmada a participação de atletas de Campo Grande, Dourados, Bonito e Três Lagoas para o evento - Foto: Ilustração

A Federação de Beach Tênis do Mato Grosso do Sul organiza a temporada 2019 do “Circuito sul-mato-grossense de Beach Tennis”. O evento que é promovido desde 2012, terá disputa nas categorias duplas femininas, masculinas e mistas iniciantes, intermediárias e avançadas, além da máster, para atletas a partir de 40 anos de idade.

De acordo com a atleta e diretora de comunicação, Eva Regina, serão quatro etapas, duas em Campo Grande, uma em Três Lagoas e a última em Bonito, e enfatiza o fato do evento ser um torneio em família. “É uma disputa que muitas vezes poderá ser realizada entre pai e filho, esposa e marido. As pessoas fazem a inscrição e no dia do evento será realizado o sorteio, e muitas vezes podem acontecer das pessoas que se inscreveram juntas competirem pelo título”, diz a diretora.

Já está confirmada a participação de atletas de Campo Grande, Dourados, Bonito e Três Lagoas para o evento.

As inscrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira (14), e o torneio acontece na Capital, de 15 a 17 de março e as inscrições podem ser feitas pelo email: beachtennisfbtms@gmail.com

Serviço:

Evento: Circuito sul-mato-grossense de Beach Tennis

Local: Belmar Fidalgo – R. Dom Aquino, 2536

Horário: A partir das 8h

Quando: 15, 16 e 17 de março