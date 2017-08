Acontece daqui a pouco na Capital a 7ª edição do Prêmio Cidade Campo Grande

A 9° edição do Grande Prêmio Cidade de Campo Grande, que vai ocorrer no loteamento Morada Imperial, na saída de Aquidauana, começa daqui a pouco, às 8h30, na Capital. As disputas serão em diversas categorias, com percurso de 2,5 km e duração prevista de 1h. Os atletas vão realizar 15 voltas.

A organização do evento é da FMSC (Federação de Mato Grosso do Sul de Ciclismo), que estima a participação de mais de 200 atletas, de diferentes cidades, como Dourados, Fátima do Sul e Ponta Porã, além de outros estados como Rondonópolis (Mato Grosso), Londrina (Paraná) e Araçatuba (São Paulo).

