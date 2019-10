Acompanhe a lista completa dos representantes do MS na Etapa Nacional dos Jogos Escolares da Juventude

E os competidores do ciclismo, ginástica rítmica, natação, vôlei de praia, tênis de mesa e xadrez finalizarão a fase dos Jogos, embarcando no dia 26 e retornando no dia 30 de novembro, completando os 15 dias do maior encontro escolar esportivo do país.

Conheça os alunos-atletas, técnicos e dirigentes que estarão representando o Estado em Blumenau-SC, daqui a 45 dias.

Confira a lista completa dos atletas e técnicos:

Representantes – Jogos Escolares da Juventude – Blumeunau/SC

Etapa Nacional

De acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) mais de 6 mil alunos- atletas dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal participarão dos JEJ.

Daqui a menos de dois meses estudantes entre 12 a 17 anos estarão reunidos para a disputa de 14 modalidades, em um clima de interação, respeito e amizade.

Anualmente mais de 2 milhões de jovens participam das seletivas municipais e estaduais, representando cerca de 40.000 escolas públicas e privadas de quase 4 mil municípios.

Além das competições, os Jogos Escolares da Juventude realizam uma gama de atrações e atividades culturais e educativas para os participantes.

Realização: Comitê Olímpico do Brasil (COB), com patrocínio da Coca-Cola, parceria da Ajinomoto e do Grupo Globo

Foto: Willian Lucas/COB