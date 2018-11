Absolvido no STJD, Felipão poderá comandar Palmeiras em jogo da festa do título

O Palmeiras recebeu uma boa notícia nesta quinta-feira. O clube obteve duas vitórias no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em razão das absolvições do técnico Luiz Felipe Scolari e do diretor de futebol, Alexandre Mattos. Com a decisão, o treinador poderá comandar o time normalmente na partida que vai marcar a premiação do campeão brasileiro.

Felipão e Mattos estarão livres para o jogo contra o Vitória, domingo, no Allianz Parque, em São Paulo. Será a despedida do time paulista da competição. E também será o momento de receber as medalhas e o troféu pelo título do Brasileirão. A conquista foi assegurada na rodada passada, na vitória sobre o Vasco, em São Januário.

A dupla obteve a vitória no julgamento do Pleno do STJD, que avaliou recurso solicitado pelo Palmeiras. Felipão havia sido punido com um jogo de suspenso por ter feito críticas à arbitragem do duelo do time paulista contra o Ceará, ainda pela 30ª rodada, no dia 21 de outubro. Ele reclamara de cartões amarelos a jogadores do Palmeiras que causaram suspensões para o jogo decisivo contra o Flamengo, na rodada seguinte.

O clube obteve efeito suspensivo, o que permitiu ao treinador comandar a equipe nos últimos jogos, até o julgamento do recurso nesta quinta. Mattos, por sua vez, havia recebido suspensão de 15 dias. Assim como Felipão, ele também foi absolvido.