Abertura dos Jogos da Melhor Idade de MS acontece nesta quarta-feira

Na competição participam 620 atletas com idade a partir de 60 anos - Divulgação

De hoje (29) até sábado (2) acontecem os Jogos da Melhor Idade de MS/2017. A abertura será às 19h30 no Rádio Clube Campo com a presença do governador Reinaldo Azambuja e outras autoridades.

Os Jogos são retomados após três anos. O retorno da competição era uma reivindicação dos idosos que apontaram a importância social e a melhoria na qualidade de vida como principais pontos positivos dos Jogos da Melhor Idade.

Na competição participam 620 atletas com idade a partir de 60 anos, de 22 municípios de Mato Grosso do Sul. A disputa inclui 10 modalidades (bocha, dama, dança de salão, dominó, malha, natação, sinuca, tênis de mesa, truco e voleibol adaptado).

Dia 29/11

19h30 – Abertura

Local: Rádio Clube Campo (salão de eventos)

29/11 à 02/12 ( matutino e vespertino)

Voleibol Adaptado, Dama, Dominó, Truco, Malha, Tênis de Mesa.

Local: Poli Esportivo Dom Bosco

29/11 à 02/12 ( matutino e vespertino)

Sinuca, Bocha

Local: CMRC Vovó Ziza

30/11

20h – Concurso de Miss e Mister Atleta – Idoso

Local: Rádio Clube Campo (salão de eventos)

01/12

19h30 – Concurso de Dança de Salão e Baile

Local: CMRC Vovó Ziza

01/12 (matutino)

Natação

Local: Rádio Clube Cidade