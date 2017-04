Abertas inscrições para Festival de Judô no Sesc Camillo Boni

Estão abertas as inscrições para o Festival Esportivo de Judô, que será realizado dia 09 de maio, das 18h às 20 horas, no Sesc Camillo Boni, em Campo Grande.



A proposta é incentivar a prática esportiva, não com foco na competição e sim na compreensão dos três conceitos desta modalidade: competição, cooperação e valores sociais.



O Judô é uma das modalidades esportivas oferecidas pelo Sesc Camillo Boni, além dos benefícios básicos, como melhor circulação sanguínea, alongamento, resistência física, reflexos mais rápidos entre outras coisas, o judô também traz benefícios à memória, localização espacial e inteligência lógico-matemática. Pesquisa científica indica que, atuando no sistema nervoso central das pessoas, o exercício provoca alterações estruturais.

A Sensei Emory Alves é a responsável pelo Judô no Sesc, e representa Mato Grosso do Sul em vários campeonatos nacionais, o próximo será o Brasileiro Região IV em Brasília, que está marcado para os dias 21 e 23 de abril. Além dos nacionais, em 2006, com 15 anos, embarcou no para a cidade de Cáli, na Colômbia, para defender a seleção brasileira na disputa do sul-americano de Judô. E em 2009 ganhou a seletiva nacional e representou o país no mundial sub20 em Paris, na França.

Serviço – Para participar do festival, o investimento por atleta é de R$12,50 para comerciários e dependentes; R$ 15,00 para usuário parceiro e R$17,50 para usuários em geral. O Sesc Camillo Boni está localizado na Avenida Afonso Pena 3.469, no Jardim dos Estados. Informações pelo telefone 3311-4300.

Conheça mais sobre as modalidades oferecidas na academia do Sesc no site sesc.ms.

