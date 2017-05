Abertas as inscrições para 3ª edição do Desafio Piraputanga de Mountain Bike

A 3ª edição do Desafio Piraputanga de Mountain Bike se aproxima e as inscrições começam hoje (15), a partir das 12 horas (horário do MS). Promovida pela “Atitude Aventuras & Desafios”, a competição desportiva que já faz parte do calendário da Federação de Mato Grosso do Sul de Ciclismo será realizada no dia 30 de julho, em meio à natureza do Distrito de Piraputanga, município de Aquidauana.

Durante a prova, os atletas passarão por estradas de chão, trechos de asfalto, caminhos e trilhas por fazendas e passagens de rio, entre a região da Furnas dos Baianos I e II.

Para participar, os atletas amadores, federados ou não, deverão escolher entre as categorias PRÓ (90 KM), SPORT (44 KM) ou TURISMO (20 KM) no ato da inscrição, que devem ser feitas, exclusivamente, por meio do site www.atitudeaventuras.com.br.

Devido à grande procura, mesmo antes das inscrições começarem, a equipe organizadora modificou o processo de lotes de inscrições. "Para agilizar o processo de inscrição, já que a procura por elas começaram há algumas semanas, modificamos o processo. Agora, assim que esgotarem as vagas do lote promocional, o 2º lote abrirá automaticamente, não sendo necessário retornar ao sistema em nova data", explicou Giordanni Carlin, integrante da “Atitude Aventuras & Desafios”.

As provas promovidas pela “Atitude Aventuras & Desafios” têm a finalidade de incentivar a prática esportiva, mas também de fazer a interação entre atletas profissionais e àqueles que simplesmente curtem uma aventura em meio à natureza. Além disso, os eventos promovem o turismo esportivo, fomentando a economia nos lugares por onde passamos.

Local da Prova - Piraputanga é um Distrito do município de Aquidauana, situado no Centro-Oeste de Mato Grosso do Sul e fica a 125 km de Campo Grande, capital do Estado.

A região predominada por planícies e planaltos, é cercada de vegetação típica de cerrado, morros e montanhas, com o Rio Aquidauana cortando toda a paisagem e dando um visual maravilhoso.

