Abel exalta superação do Flu e elogia Criciúma após 1 a 1 na Copa do Brasil

Embora o Fluminense não tenha saída de campo com a vitória, o técnico Abel Braga exibiu satisfação com a atuação do time no empate por 1 a 1 com o Criciúma, na noite desta quinta-feira, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, no confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O treinador destacou o empenho apresentado pelos seus jogadores em Criciúma e acredita que a equipe mostrou poder de superação para não ser batido pelo rival catarinense, que foi elogiado pelo comandante após o confronto.

"Estou muito satisfeito com meus jogadores. Para nós o mais importante é que eles conseguiram se superar. O Criciúma foi um excelente adversário. O time deles é muito bom, muito rápido e de bastante movimentação. Jogar com o Criciúma aqui dentro é muito ruim", analisou Abel, em entrevista coletiva.

Na partida fora de casa, o Fluminense chegou a abrir 1 a 0 no placar com um gol de

Wellington Silva, mas pouco depois Alex Maranhão assegurou o empate para o time da casa. Com o gol marcado como visitante, o time carioca poderá avançar com uma igualdade por 0 a 0 na partida de volta, na próxima quarta-feira, no estádio Giulite Coutinho, na cidade de Mesquita (RJ), tendo em vista o maior peso dos tentos fora de casa para efeito de desempate.

"O primeiro tempo foi de igualdade, mas com dificuldades. Acho que 'lateralizamos' muito (o jogo). Na etapa final fomos mais verticais e tivemos três oportunidades na cara do goleiro. Foi muito legal. Seria criminoso exigir mais da equipe", afirmou o treinador do Fluminense, que já nesta sexta-feira começa a preparar a equipe para a estreia na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, domingo, contra o Boavista, às 19 horas, em Saquarema.

Será o primeiro desafio do time na competição estadual depois de ter conquistado o título da Taça Guanabara, o primeiro turno da competição, no último domingo, no Engenhão, onde superou o Flamengo nos pênaltis após empate por 3 a 3 no tempo normal.

